¡Agarra dato para este lunes! Emisael Jramillo con posibilidades de ganar al menos una carrera con estas montas

Este lunes 19 de enero, el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, confeccionó un programa de nueve carreras que incluyó el Astra Stakes de $100.000 en distancia de 2.000 metros en pista de grama, exclusiva para yeguas adultas, en la cual destaca con amplias posibilidades de ganar Mrs. Astor con el italiano Umberto Rispoli.

Emisael Jaramillo decidió trasladarse a la costa oeste de Estados Unidos para competir en la temporada invernal del Classi Meet de Santa Anita Park, California. Jaramillo, luego de un ritmo lento producto del desconocimiento de las pistas, ha retomado el pulso ganador en las últimas semanas.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo con montas de amplio chance

Para la jornada de este lunes, que concluye la semana actual, finaliza la misma con la firma de cinco montas. Todas con primer chance al triunfo. Emisael comienza con sus compromisos en la segunda carrera con el ejemplar Del Mar Jerry de la entrenadora Miyadi Sleven, que viene de arribar octava en una prueba similar a esta. El jockey venezolano tendrá como rival Comedy Town con Héctor Berrios, para una exacta en la taquilla.

Cuarta carrera: Jaramillo cuenta con la monta de Ghazaaly para Doug O’Neil, una hija de Curlin que viene de fracasar en carreras previas. Baja de lote, pero surgen rivales con Feel The Magic y Hard To Figure, que podrían estar en la trifecta de la carrera.

Acto seguido, en la quinta, Jaramillo tendrá la gran oportunidad de visitar el parque de vencedores con el ejemplar Prime And Ready para Richard Baltas; esta será una de las montas claves para la jornada.

Al igual que en la sexta, que llevará al ejemplar Road Rules para John Sadler. Ejemplar que va a su segunda carrera y que no se puede considerar el estreno en un lote muy fuerte. Surgen como rivales Stormin Midnight y Citizen Barret, que se mantiene en el grupo.

Finalmente, Jaramillo concluye la tarde con el ejemplar Mo Holland Drive para Peter Miler en la novena de la jornada. Este hijo de Mo Forza puede usar su velocidad y sorprender desde la partida. Enemigos a vencer: Uecker y Ventry Strand.

Emisael Jaramillo llega a esta jornada con 8 victorias y producción de $351.500. Victorias que lo ubican cuarto en el standing, a cinco fotos del líder Umberto Rispoli.