Emisael Jaramillo alcanza las cinco victorias y gana impulso en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo afirma su presencia en el circuito de Santa Anita Park. Desde su llegada, el criollo suma un total de cinco triunfos, todos gracias al apoyo del entrenador Doug O'Neill, quien le ofrece sus principales compromisos.

La jornada de carreras de ayer, que presentó diez competencias con dos pruebas de stakes de Grado, fue testigo de una nueva victoria para el jinete. Jaramillo tomó seis montas, que incluyo participación en ambos clásicos de Grado, donde consiguió un meritorio segundo lugar a bordo de No Bad Beats en el Las Flores Stakes (Grado 3).

El nuevo triunfo para Jaramillo se materializó en la novena carrera. Allí se adjudicó un maiden claiming de $26,000 sobre la yegua Bear’s Board, el único ejemplar hembra en un lote de diez participantes.

La presentada por O'Neill demostró su capacidad para ganar el recorrido de 1.600 metros e incluso generó un excelente dividendo: $10.40 a ganador, $7.20 a place y $4.60 a show. Con un tiempo de 1:38.75, la castaña consigue su primera victoria luego de seis salidas a la pista.

Triunfos: Santa Anita Park Estados Unidos Jinete de por vida

De esta forma, Emisael Jaramillo acumula cinco triunfos en 20 montas en el óvalo de Santa Anita. Esta nueva victoria impulsa su registro de por vida a 1,887 en Estados Unidos, lo que lo coloca a solo trece triunfos de alcanzar la meta de las 1,900 victorias en ese país. El jinete regresará a sus compromisos laborales el próximo 15 de enero, día en que tiene estipulado cumplir un total de siete montas.