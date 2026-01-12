Full Serrano confirma su presencia en la Pegasus World Cup 2026

Suscríbete a nuestros canales

El campeón Full Serrano ya tiene un objetivo claro para el inicio de la temporada: la prestigiosa Pegasus World Cup (Grado 1). El entrenador John Sadler confirmó que el ejemplar de siete años correrá en la venidera selectiva de lujo en Gulfstream Park, el sábado 24 de enero.

Luego de arribar quinto en la Breeders’ Cup Dirt Mile 2025 en Del Mar. El pasado domingo ajustó en la pista. Full Serrano trabajó cinco furlongs en 59.20 segundos, completando un apronte programado para su incursión en la millonaria carrera.

“Atrapó un caballo de otro granero frente a él,” declaró el entrenador John Sadler. “Se veía muy bien. Fue un trabajo bueno y desafiante. Yo diría que vamos por el Pegaso. Nos estamos moviendo en esa dirección.”

Full Serrano no compite desde el 1 de noviembre, cuando finalizó quinto en la BC Dirt Mile 2025 en Del Mar.

Otros Ejemplares de Élite Calientan Motores: Pegasus World Cup (Grado 1

La jornada dominical de trabajos en Santa Anita también destacó por el movimiento de otros importantes purasangres con compromisos internacionales:

Nysos y Nevada Beach , primero y segundo en el Laffit Pincay Jr. Stakes (Grado 2) el 28 de diciembre, ajustan para la Copa Saudita de $20 millones en Arabia Saudita el 14 de febrero. Nysos, campeón de la BC Dirt Mile en noviembre, completó media milla en 48.20 segundos . Nevada Beach cubrió la misma distancia en 49 segundos .

y , primero y segundo en el Laffit Pincay Jr. Stakes (Grado 2) el 28 de diciembre, ajustan para la de $20 millones en Arabia Saudita el 14 de febrero. Lovesick Blues, ganador del Bing Crosby Stakes (Grado 1) el pasado julio en Del Mar, marcó 49 segundos en media milla. El ejemplar, entrenado por Librado Barocio, tiene pautado un inicio en el Riyadh Dirt Sprint (Grupo 2), una carrera de $2 millones y seis furlongs que se celebra también en Arabia Saudita el 14 de febrero.

Conclusiones y Futuro Cercano

Con los trabajos cruciales de este domingo, se consolida la determinación del equipo de Full Serrano para afrontar uno de los desafíos más grandes del calendario de carreras de Norteamérica. El ejemplar, ganador de la Breeders’ Cup, busca ahora unirse a la lista de élite que triunfa en la Pegasus World Cup el próximo 24 de enero en Florida.