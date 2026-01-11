¡Vaya longshot! Entrenador venezolano sorprende en la taquilla con un pago de $41 a ganador de su ejemplar en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentó una cartelera de diez competencias la tarde de este domingo 11 de enero sin pruebas tipo Stakes.

Dentro de este grupo importante de competencias se presentó la séptima carrera de la jornada, en la cual el ejemplar Valid Sense, montado por la yoqueta inglesa Mia Nicholls y presentado por el entrenador venezolano Rubén Sierra, sorprendió en la taquilla con pago de $41,60 a ganador.

Gulfstream Park: Ruben Sierra, propietario, criador y entrenador

El ahora entrenador Rubén Sierra destacó este domingo con su primera victoria en la temporada 2026. Este triunfo se produjo en la séptima carrera de la jornada dominical en el hipódromo de Gulfstream Park. Prueba que se corrió por un claiming de $24,500 en distancia de 1.100 metros en pista sintética.

Valid Sense, que corrió para los colores de su entrenador Just For Fun Stable Inc., con la buena actuación de su jinete Mia Nicholls, de origen británico Este caballo de 4 años, hijo de Decisive Moment, criado por Ruben Sierra, sumó su primera victoria en la temporada y la segunda con campaña de 21 presentaciones.

Para Rubén Sierra, esta fue su primera victoria en la temporada y la 37 de por vida, como entrenador. Mientras que su divisa está establecida desde 2008 en Estados Unidos, sumó su triunfo 172 y acumula ganancias sobre el millón y medio de dólares.

Rubén Sierra, para esta semana, tiene cuatro compromisos entre viernes y sábado en Gulfstream Park.