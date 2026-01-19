Entrenador venezolano rompe el Maiden después de 31 meses en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en el condado de Oldsmar, Florida, presentó un programa de nueve competencias sin pruebas Stakes. Dentro de esta programación jinetes, entrenadores y propietarios venezolanos se dieron cita para marcar la diferencia dentro de este circuito competitivo en Estados Unidos.

Entre los entrenadores, destacó Bernardo López, quien sumó su primera victoria luego de 31 meses sin poder visitar el parque de vencedores en Estados Unidos. Este triunfo llegó por intermedio del ejemplar Khon Han, con la monta del también venezolano Marcos Meseses.

Tampa Bay Downs: Premio a la constancia

La segunda carrera de la jornada de este viernes programada en el hipódromo de Tampa Bay Donws, fue reservada para un Allowance Optional Claiming por 55 mil dólares en la cual Khon Han, se impuso con la monta de Marcos Meneses, lo que se convirtió un longshot de $22 a ganador en la taquilla y con un registro de 1:40,63 para la distancia de 1.636 metros en pista de arena.

Bernardo López, presentó en optimas condiciones a este potro de 3 años, hijo de Rock Your World, que sumó su segunda victoria en campaña de tres presentaciones para los colores del Osiris Racing Stables, en un gran desempeño ante cinco rivales que le salieron al paso.

Bernardo López: la pausa valió la pena

Bernardo López, en el 2014 se estableció en los Estados Unidos y realizó campaña sin interrupciones hasta el 2023; a lo largo de ese período, logró 77 triunfos. Con 14 victorias, López llegó a sus mejores cifras en 2016.

Después de obtener su última victoria con el ejemplar Marvelous Lady en la temporada 2023, hizo una pausa durante la temporada 2024. Su última actuación fue con el caballo Royale Flare en mayo del 2023, en el hipódromo de Tampa Bay Downs, volvió a aparecer dos años después (mayo de 2025) con Efficacious, que llegó en tercer lugar. Y hasta ahora, siete meses después, logró un quinto lugar con el mismo Efficacious el 2 de enero del año pasado y, recientemente, una victoria con Khon Han.

Bernardo López profesional de gran trayectoria en Venezuela

Bernardo López, fue uno de los mejores entrenadores que tuvo el hipódromo de Valencia. Es recordado con sus máximos exponentes Rey Latino y King Juancho.

López, es hijo de un gran entrenador Gustavo López Quevedo. En Venezuela, inició su aprendizaje en la cuadra de Nerio Vargas en La Rinconada, establo que luego se pondría al frente tras una suspensión de Vargas, y consiguió su primera victoria.

Luego en la década del 2000, se traslada a Valencia, donde consigue sus grandes logros, por intermedio de los ejemplares Luna Blue, Bellamora, Reina Rosy, Alzajes, Rey Latino y King Juancho, con quien alcanzó sus mejores logros. López, en Venezuela, consiguió un poco más de 70 triunfos, entre La Rinconada y Valencia.