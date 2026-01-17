El nuevo fenómeno de Don Gregorio: Wilton Guerrero Jr. se une al profesionalismo

Suscríbete a nuestros canales

Mientras en toda la República Dominicana llovían los millones de dólares en las 30 academias de Grandes Ligas —marcando el inicio del periodo de firmas internacionales de 2026—, un jovencito en la localidad de El Toro (Guerra) sonreía al imaginar un futuro brillante. Sus sueños parecen ser más altos y distantes que un cuadrangular de su tío o de su primo, ambos de nombre Vladímir.

"Siendo un Guerrero, me siento bien. Pero yo no soy uno más. Yo quiero ser mejor que mi tío y llegar al Salón de la Fama", afirmó con seguridad Wilton Guerrero Jr. en entrevista para Diario Libre. El nuevo integrante de la legendaria familia de Don Gregorio acaba de dar el salto al profesionalismo con una meta clara: superar el legado de sus antecesores.

Un bono a la altura del talento

El acuerdo alcanzado con los Piratas de Pittsburgh incluye un bono por firma de 1.9 millones de dólares, además de una beca de estudios de 50 mil dólares. Sin embargo, la cifra es solo un detalle ante el perfil de un prospecto que combina una ofensiva explosiva con una defensa de élite en las paradas cortas.

Su estampa en el campocorto es la de una futura superestrella. Por sus venas corre el ADN de los Guerrero, algo que se evidencia en su mecánica para conectar la pelota, su movimiento en el plato y esa agresividad natural para atacar los pitcheos, sin importar en qué zona se encuentren.

Velocidad "80": Un atleta fuera de serie

Lo que realmente ha separado a Wilton Jr. de otros prospectos de su clase es su asombroso nivel de atletismo. Jesús Lantigua, asistente del director de operaciones en Latinoamérica de los Piratas, destaca que el joven posee un "makeup" (enfoque mental) muy por encima del promedio.

"Confiamos en su nivel de atletismo; corre las 60 yardas en 6.2 segundos", señaló Lantigua. En el mundo del scouting, Guerrero Jr. es considerado un "corredor 80", la máxima puntuación posible en la escala de velocidad. Esta herramienta no solo le permitirá ser una amenaza constante en el robo de bases, sino que le otorga un rango defensivo privilegiado para cubrir terreno en el infield.

El peso y el impulso de la familia

Crecer a la sombra de un tío que bateó .318 de por vida, conectó 449 jonrones y tiene una placa en Cooperstown podría ser una presión para cualquiera, pero para Wilton Jr. es motivación pura. A esto se suma el éxito actual de su primo, Vladímir Guerrero Jr., estrella de los Blue Jays.

"Mi tío me dice que haga mis números, que ya él hizo lo que le tocaba. Vladdy también me da consejos; me dice que afinque mejor el pie izquierdo para mejorar mi swing", relató el joven prospecto.

No obstante, el pilar fundamental en su formación ha sido su padre, Wilton Guerrero (exjugador de MLB). "Si no fuera por mi papá, yo no estaría aquí. Su rectitud ha sido lo principal para mi éxito", concluyó, reconociendo que la disciplina impuesta en casa es lo que hoy le permite portar con orgullo el uniforme de los Piratas.