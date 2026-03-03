Hijo de Cher es arrestado dos veces en un fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Elijah Blue Allman, hijo de la icónica cantante Cher, vuelve a estar en el ojo del huracán tras protagonizar una serie de incidentes legales en el estado de New Hampshire.

En solo 48 horas, el músico fue detenido en dos ocasiones distintas, enfrentando cargos que van desde asalto hasta robo con agravantes.

Hijo de Cher irrumpe en una propiedad

Fue el 01 de marzo, cuando se registró el último suceso que, según informes obtenidos por TMZ y documentos policiales, Allman, de 49 años, habría ingresado ilegalmente a una vivienda privada en la localidad de Windham.

La gravedad del asunto escaló rápidamente cuando una de las residentes, al percatarse de la intrusión, decidió refugiarse dentro de un armario para protegerse mientras alertaba a las autoridades.

Al llegar al lugar, los oficiales del Departamento de Policía de Concord se encontraron con una escena inusual, Elijah Blue estaba sentado tranquilamente en el sofá de la sala fumando un cigarro.

Detención de Elijah Blue Allman y cargos

Su detención se produjo de manera pacífica sin poner resistencia ante las autoridades. Aunque el cargo es "robo con agravantes", no se reportaron objetos faltantes dentro de la residencia.

Sin embargo, se presentaron daños materiales estimados en 1.700 dólares en la puerta de entrada y cerca de 1.000 dólares en una alfombra.

Doble arresto en 48 horas

Este incidente se registró dos días después de que Elijah Blue Allman fuera arrestado el viernes 27 de febrero. En esa ocasión, el escenario fue la escuela preparatoria St. Paul’s, en Concord.

De acuerdo con el reporte oficial, el músico generó un disturbio en el comedor del centro educativo. Sus cargos fueron: dos cargos de asalto simple, invasión de propiedad, amenazas criminales y conducta desordenada.