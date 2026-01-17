Vladdy Jr. y la salida de Bichette: Entre la tristeza personal y la realidad del negocio

Suscríbete a nuestros canales

La noticia de la firma de Bo Bichette con los Mets de Nueva York ha sacudido los cimientos de los Toronto Blue Jays, pero nadie ha sentido el impacto de forma más personal que su eterno compañero de fórmula, Vladímir Guerrero Jr. El primera base dominicano no ocultó su decepción al saber que, por primera vez en su carrera profesional, no compartirá el diamante con el campocorto.

"Es un negocio"

Tras confirmarse que Bichette aceptó un contrato de tres años y 126 millones de dólares con la novena de Queens, Guerrero Jr. rompió el silencio en una entrevista con Hazel Mae de Sportsnet. Aunque sus palabras reflejaron madurez, el sentimiento de pérdida fue evidente.

"Me siento triste después de jugar con él durante tantos años, pero como siempre he dicho, esto es un negocio y tienes que buscar lo mejor para ti y tu familia", expresó Guerrero. Pese a la distancia física que ahora los separará, el "Vlado" fue enfático en la fortaleza de su vínculo: "Ya no seremos compañeros, pero nuestra amistad durará para siempre".

Una hermandad forjada desde las Ligas Menores

La relación entre Guerrero y Bichette no comenzó en las Grandes Ligas; es una historia que se remonta a 2017, cuando ambos eran los prospectos más brillantes del sistema de granjas de Toronto. Juntos escalaron cada peldaño hasta debutar en la Gran Carpa durante la temporada 2019, convirtiéndose de inmediato en el rostro de la franquicia y en una de las duplas más dinámicas del béisbol.

Durante sus siete temporadas juntos en MLB, lideraron una transformación cultural en el equipo, llevando a los Blue Jays a cuatro apariciones en la postemporada. Su punto máximo llegó en 2025, cuando Toronto conquistó su primer título de la División Este de la Liga Americana en una década y alcanzó una dramática Serie Mundial, la cual perdieron por estrecho margen ante los Dodgers de Los Ángeles.

El sueño incumplido de "Vladdy y Bo para siempre"

La partida de Bichette resulta especialmente agridulce debido a las declaraciones que el campocorto hizo en septiembre de 2024. En aquel momento, Bo expresó públicamente su deseo de permanecer en Toronto a largo plazo junto a su amigo.

"Mi objetivo final es jugar con Vladdy para siempre, ganar un campeonato con él y hacer eso con esta organización", dijo Bichette hace poco más de un año. Sin embargo, las realidades de la agencia libre y la agresiva oferta de los Mets —quienes buscaban una respuesta inmediata tras no poder fichar a Kyle Tucker— cambiaron el rumbo de la historia.