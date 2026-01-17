MLB: ¿Cómo encaja Bo Bichette en la ofensiva de Mets de Nueva York?

Suscríbete a nuestros canales

Bo Bichette era uno de los agentes libres más importantes de la temporada baja de Grandes Ligas. No alcanzó el acuerdo que quería, pero tendrá al menos un año más para pelear ese gran contrato. Por lo pronto firmó con Mets de Nueva York y veremos cuál será su rol en 2026.

Bichette llegó a Mets incluso con Francisco Lindor (SS) y Marcus Semien (2B). En esa línea, ¿Cómo encaja Bo en la ofensiva del equipo de cara a la próxima temporada? La respuesta corta: será tercera base, pese a no cubrir esa posición en su carrera en Las Mayores.

Bo tiene una tarea complicada a nivel defensivo, pero tiene la temporada baja y el Spring Training para prepararse. Sin embargo, donde va a portar de manera notable será a nivel ofensivo. Pese a la lesión en 2025 el pelotero alcanzó: .311 promedio, 181 hits, 94 impulsadas y 18 HR en 139 juegos.

Bo Bichette la pieza que conecta la ofensiva de Mets de Nueva York

Bo Bichette se proyecta como el tercer bate de Mets de Nueva York. La temporada 2026 será la primera con el equipo de la 'Gran Manzana' y se espera que pueda aportar mucho a nivel ofensivo. En esa línea, es una pieza que conectará de manera perfecta con Francisco Lindor y Juan Soto.

Bichette es un bateador mayormente de contacto, pero también de poder. Con el alto porcentaje de embasado de Lindor y Soto, el jugador de la ciudad de Florida podrá impulsar carreras como le de la gana. Con la ofensiva de Mets, podrá alcanzar las 100 impulsadas con relativa facilidad.

Bo tiene un promedio en su carrera de .294 y solo 639 ponches en 748 juegos. Ya eso habla muy bien de su disciplina, pero aumenta esa sensación con el .330 con hombres en posición de anotar y .300+ con hombre en cualquier base, además de .300+ con dos o tres hombres en base.

Números de Bo Bichette en su carrera

Bo Bichette es un pelotero élite que ha demostrado tener un lugar especial en Grandes Ligas. Defiende y ataca con facilidad y puede ser un caballo ofensivo para su equipo. En Mets de Nueva York tendrá una tarea fácil de lograr con Francisco Lindor y Juan Soto delante de él.

Números de Bichette en su carrera:

- 748 juegos, 3075 turnos, 438 anotadas, 904 hits, 190 dobles, 8 triples, 111 jonrones, 437 impulsadas, 60 bases robadas, 187 boletos, 639 ponches, .294 promedio, .337 OBP, .469 SLG, .806 OPS