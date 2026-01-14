El efecto dominó en el Bronx: ¿Es Bo Bichette la pieza que falta o un riesgo innecesario?

Suscríbete a nuestros canales

Tras el estancamiento de las negociaciones con Cody Bellinger, los Yankees de Nueva York han intensificado su interés en el campocorto agente libre y exestrella de los Azulejos de Toronto, Bo Bichette. Sin embargo, su posible firma no es solo una suma de talento; es un movimiento que obligaría a una reconfiguración total del infield neoyorquino.

1. El dilema del campocorto: ¿shortstop o segunda base?

Aunque Bichette ha jugado toda su carrera profesional en las paradas cortas, los reportes de los escuchas y analistas sugieren que su futuro a largo plazo está en la segunda o tercera base.

El factor Volpe: Con Anthony Volpe recuperándose de una cirugía de hombro izquierdo que lo dejará fuera del Opening Day, Bichette podría cubrir el campocorto de forma temporal. No obstante, su defensa ha sido cuestionada (ubicándose en el percentil 1 de Outs Above Average el año pasado), lo que genera dudas sobre si los Yankees sacrificarán defensa por ofensiva.

2. Jazz Chisholm Jr. en la cuerda floja

La llegada de Bichette (quien busca un contrato que podría rondar los $300 millones) generaría un exceso de personal en las almohadillas. Esto pone a Jazz Chisholm Jr. directamente en el mercado de cambios.

Valor de cambio: Chisholm viene de una temporada de 31 jonrones, pero al entrar en su último año de control, los Yankees podrían usarlo como moneda de cambio para adquirir el pitcheo abridor que tanto necesitan (se mencionan nombres como Freddy Peralta o MacKenzie Gore).

3. Un golpe estratégico en la División Este

Para los Azulejos de Toronto, ver a su figura insignia vestir el uniforme de las rayas verticales sería el peor escenario posible.

Debilitar al rival: Al firmar a Bichette, los Yankees no solo refuerzan su alineación con un bate de .311 de promedio, sino que arrebatan a Toronto su principal opción de retorno, obligando a los canadienses a buscar alternativas más costosas.

Perfiles en movimiento: El choque de piezas

La configuración del cuadro interior de los Yankees depende ahora de tres nombres clave. Por un lado, Bo Bichette, a sus 27 años, llegaría con un impresionante promedio de bateo de .311 y un OPS de .840, proyectándose como el segunda base titular o parador en corto temporal.

Esta incorporación desplazaría a Jazz Chisholm Jr., quien también de 27 años, se convierte en una valiosa pieza de cambio tras conectar 31 cuadrangulares y registrar un OPS de .813 la campaña pasada. Todo este movimiento ocurre bajo la sombra de Anthony Volpe, quien a sus 24 años sigue siendo el futuro de la posición de shortstop, pero cuya disponibilidad para el inicio de temporada está comprometida debido a su reciente cirugía de hombro.