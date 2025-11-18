MLB: Bo Bichette está en la mira de un equipo de su misma división

Suscríbete a nuestros canales

Según reportes de WEEI a través del periodista Rob Bradford, los Medias Rojas de Boston están mostrando un interés serio en el campocorto Bo Bichette, quien se perfila como uno de los agentes libres más codiciados del mercado invernal. Con apenas 28 años en marzo, Bichette representa una opción más joven y duradera que Alex Bregman, otro nombre fuerte en la agencia libre.

El interés de Boston no es casual. Tras una temporada 2025 marcada por la inconsistencia ofensiva y la falta de profundidad en el infield, la llegada de un bateador probado como Bichette podría ser el impulso necesario para trascender.

¿Dónde encajaría Bichette en el infield de los Medias Rojas?

Aunque Bichette ha sido campocorto titular con los Azulejos de Toronto durante siete temporadas, los Medias Rojas estarían considerando moverlo a la segunda base, lo que permitiría desplazar a Marcelo Mayer (su joven promesa) a la antesala.

Otra opción sería colocar a Bichette directamente en la tercera base, aunque esta posibilidad parece menos probable dadas sus habilidades atléticas y su historial en el campocorto. Lo que está claro es que su versatilidad y disposición a cambiar de posición podrían aumentar su valor en el mercado.

Bichette vs. Bregman

Comparado con Alex Bregman, quien también es agente libre este invierno, Bo Bichette podría tener un salario anual ligeramente inferior. Sin embargo, su edad juega a su favor: con 28 años, es probable que firme un contrato más largo, lo que lo convierte en una inversión a mediano y largo plazo.

A lo largo de su carrera, Bichette ha bateado a placer en el Fenway Park, exhibiendo un promedio de .329 con seis cuadrangulares, 30 empujadas y un OPS de .907. Lo que podría inclinar la balanza a su favor.

Bo Bichette ha demostrado consistencia ofensiva con promedios de bateo sólidos. En 2025 bateó para .311 de promedio, con 18 jonrones y 94 impulsadas con un OPS+ de 129.