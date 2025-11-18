MLB: Lanzadores dominicanos codiciados en el mercado de cambios 2026

Suscríbete a nuestros canales

Sandy Alcántara y Edward Cabrera son de los peloteros más llamativos que tiene Marlins de Miami. Ambos han estado durante todo el año en rumores de cambio, pero en esta temporada baja se han intensificado. En ese contexto, hay varias equipos que han preguntado por ellos para adquirirlo de cara al 2026.

Jon Morosi colaborador de MLB Network resaltó que ambos dominicanos están siendo populares en el mercado actual de cambios. Marlins estaría en la labor de intercambiarlos, pero por un valor importante que puedan controlar a lo largo de los próximos años en Grandes Ligas.

Alcántara, de 30 años, viene de una temporada irregular tras cirugía Tommy John, pero cerró fuerte con efectividad de 3.13 en sus últimas 12 aperturas. Por otra parte, Cabrera, de 27 años, mostró señales de madurez en 2025. Redujo su tasa de boletos a 8.3%, lanzó 137.2 innings.

¿Cuáles son los equipos interesados en Sandy Alcántara y Edward Cabrera?

Sandy Alcántara, aunque ganador del Cy Young en 2022, no ha sido un as dominante sostenido. Sin embargo, su versatilidad para sacar outs y su contrato razonable lo convierten en una opción atractiva para Mets, Orioles, Cardinals y Azulejos, todos con necesidades claras en la parte alta de la rotación.

Los Mets ya lo tantearon el año pasado y podrían volver a la carga como opción low cost. Orioles y Cardinals buscan estabilidad en sus rotaciones, mientras que Toronto necesita profundidad con experiencia. Alcántara, a sus 30 años, ofrece innings, durabilidad y un perfil que aún genera respeto en el mercado.

Edward Cabrera, por su parte, es una apuesta de proyección. Tiene control hasta 2028 y apenas entrará en su segundo arbitraje en 2026. Red Sox, Cerveceros, Padres, Bravos y Astros podrían verlo como una inversión de bajo riesgo con alto techo. Su evolución en control lo respalda.