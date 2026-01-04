NBA: Westbrook se convierte en el "Point Guard" más anotador de todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de la abultada derrota de los Sacramento Kings por 129-102 ante los Phoenix Suns el pasado viernes, la noche quedó grabada en los libros de oro del baloncesto profesional. Russell Westbrook, en su temporada número 18 en la liga, hizo historia al superar a Oscar Robertson en la lista de máximos anotadores, convirtiéndose oficialmente en el base con más puntos en toda la historia de la NBA.

Con este hito, el veterano de 37 años no solo reclama el trono entre los directores de juego, sino que escala hasta la posición número 15 en la clasificación general de anotadores de todos los tiempos de la liga. El momento cumbre llegó mediante una bandeja cuando restaban 4:23 minutos para el final del último cuarto, sellando una actuación de 17 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 26 minutos de juego.

El reconocimiento de una leyenda viva

El impacto de Westbrook trasciende las estadísticas, algo que su entrenador en los Kings, Doug Christie, enfatizó ante los medios tras el encuentro. "Sigue batiendo récords", declaró Christie. "Russ es un fenómeno de la naturaleza. Su competitividad y ese espíritu para seguir jugando con tanta intensidad en su año 18 es admirable. Siempre he sido su fan y es un absoluto honor entrenarlo".

La trayectoria de Westbrook es un viaje de longevidad y consistencia. Desde que fue seleccionado en la cuarta posición del Draft de 2008 por el Oklahoma City Thunder, donde pasó 11 temporadas y ganó un MVP, el base ha dejado su huella en múltiples franquicias. Tras su salida de Oklahoma en 2019, aportó su energía a los Rockets, Wizards, Lakers, Clippers y Nuggets, antes de firmar con Sacramento el pasado octubre por el mínimo de veterano.

Un desglose de su producción histórica

Para entender la magnitud de su récord, es necesario observar cómo ha acumulado sus puntos a lo largo de su carrera en la NBA. Al no utilizar tablas, presentamos aquí su producción por equipo:

Oklahoma City Thunder: 18,859 puntos

Los Angeles Lakers: 2,268 puntos

Houston Rockets: 1,553 puntos

Washington Wizards: 1,445 puntos

Los Angeles Clippers: 1,086 puntos

Denver Nuggets: 994 puntos

Sacramento Kings: 506 puntos (y contando)

En lo que va de la temporada 2025-2026, Westbrook ha demostrado que todavía tiene mucho combustible en el tanque. Promedia 14.4 puntos, 7 asistencias y 6.6 rebotes por partido. Sin embargo, el dato que más sorprende a los analistas es su efectividad desde la larga distancia: registra un 35.3% de acierto en triples, la que hasta ahora representa la mejor marca personal de su carrera, demostrando su capacidad de evolución incluso en la etapa final de su trayectoria profesional.