¿Cuánto tiempo se perderá Jonas Valanciunas con los Denver Nuggets?

Suscríbete a nuestros canales

El departamento médico de los Denver Nuggets ha confirmado oficialmente que el pívot Jonas Valanciunas ha sufrido una distensión en la pantorrilla derecha, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por un periodo estimado de al menos cuatro semanas. El jugador lituano será reevaluado a finales de enero para determinar su progreso y una posible fecha de retorno.

La lesión ocurrió durante el tercer cuarto del encuentro del pasado miércoles contra los Toronto Raptors, en el que Valanciunas estaba registrando una actuación destacada como titular.

Tras sentir una molestia aguda al realizar un salto defensivo, el centro tuvo que abandonar el parqué y no regresó al partido. Las pruebas de imagen por resonancia magnética (RMN) realizadas a su regreso a Denver confirmaron la gravedad de la dolencia.

Un golpe crítico a la rotación de los Nuggets

La baja de Valanciunas no podría llegar en un momento más inoportuno para la franquicia de Colorado. El equipo dirigido por David Adelman atraviesa una "maldición" de lesiones sin precedentes en la presente temporada 2025-2026. La ausencia de "JV" deja a los Nuggets sin sus dos torres principales, ya que la superestrella y MVP, Nikola Jokic, también se encuentra fuera de combate por una hiperextensión en la rodilla izquierda sufrida apenas unos días antes.

Con Valanciunas y Jokic en la enfermería, Denver pierde no solo presencia física en la zona, sino también su principal fuente de rebotes y anotación en el poste bajo. Valanciunas, quien llegó al equipo para aportar veteranía y profundidad, estaba promediando números sólidos y se perfilaba como el pilar fundamental para sostener al equipo durante la ausencia de Jokic.

Hospital en Denver: La lista de bajas se extiende

La profundidad de la plantilla será puesta a prueba al máximo, ya que Valanciunas se une a una lista de lesionados que parece no tener fin:

Nikola Jokic: Fuera (Rodilla).

Aaron Gordon: Fuera (Isquiotibiales).

Christian Braun: Fuera (Tobillo).

Cameron Johnson: Fuera (Rodilla).

Actualmente, los Nuggets ostentan un récord de 23-10, situándose en la tercera posición de la Conferencia Oeste. Sin embargo, con cuatro de sus cinco titulares habituales fuera de rotación, el cuerpo técnico deberá recurrir a quintetos de "small-ball" (baloncesto pequeño) y otorgar minutos significativos a jóvenes como Zeke Nnaji, Peyton Watson y Julian Strawther.