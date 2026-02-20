Estos son los ganadores de los premios divisionales de California 2025 y los finalistas al Caballo del Año

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que el Caballo del Año 2025 criado en California se anunciará en la Cena de Premios y Reunión Anual de la Asociación de Criadores de Pura Sangre de California, el lunes 2 de marzo en el Hotel Le Meridien en Arcadia.
Los finalistas para Caballo del Año son, en orden alfabético: Lovesick Blues, Man O Rose y Om N Joy.
Estos son los Campeones criados en California 2025:
Campeón macho de 2 años: Ocean Bear, criado por Richard Barton Enterprises, propiedad de Richard Barton y entrenado por George Papaprodromou.
Campeona hembra de 2 años: Mohaven, criada por Richard Barton Enterprises, propiedad de Legacy Ranch y entrenada por John Sadler.
Campeón macho de 3 años: Speedy Wilson, criado por el propietario Nick Alexander y entrenado por Phil D'Amato.
Campeona hembra de 3 años: Om N Joy, criada por Jerry y Connie Baker, propiedad de Jerry y Connie Baker, Michael Golovko y Terrence Scanlan y entrenada por Aggie Ordonez.
Campeón macho maduro: Lovesick Blues, criado por Nick Alexander, propiedad de Mia Familia Racing Stables y entrenado por Librado Barocio.
Campeona hembra madura: Majestic Oops, criada por William Dory, Sandy Dory, Gary Kropp y Janet Kropp, propiedad de Sublime Stables y Janet Kropp y entrenada por Dan Ward.
Campeón Sprinter: Lovesick Blues, criado por Nick Alexander, propiedad de Mia Familia Racing Stables y entrenado por Librado Barocio.
Caballo de césped campeón: Kings River Knight, criado por Old English Rancho, propiedad de Integrity Thoroughbred Racing, The Ellwood Johnston Trust y Kenneth Tevelde y entrenado por John Sadler.
Semental campeón por dinero producido: Grazen, propiedad de Nick Alexander.
Semental campeón de potros por número de ganadores: Stay Thirsty, propiedad de Terry Lovingier.
Semental campeón de potros por Turf en dinero: Grazen, propiedad de Nick Alexander.
Semental campeón de caballos de dos años por dinero: Stay Thirsty, propiedad de Terry Lovingier.
Entrenador del año: Steve Knapp.
Yegua de cría del año: Queenofhercastle, propiedad de Nick Alexander.
Criador campeón de caballos pura sangre nacidos en California según ganancias: Richard Barton Enterprises.
Salón de la Fama del CTBA: Chris McCarron, Mike Smith, Gary Stevens