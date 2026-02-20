Cantante ganadora del Latin Grammy se despide tras 50 años de carrera

Suscríbete a nuestros canales

Cantante, actriz, compositora, pintora, ganadora del Latin Grammy y participante de Eurovisión, es parte de la sólida carrera de la española Paloma San Basilio. Sin embargo, la artista se alista para despedirse de los escenarios en América.

Tras 50 años derrochando talento en shows, giras y canciones que se mantiene en la memoria de muchos como “Cariño mío” y “Por ti”, la estrella española cerrará su capítulo en los escenarios y lista para nuevos retos.

Gira de cierre

La baladista se despide de su fiel público que la ama y quiere como una diva de la canción, con una monumental gira que lleva por nombre “Gracias”, y en la hasta el momento ha visitado países como Chile, Colombia, Perú, República Dominica, Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos, donde cerrará el tour.

La gira es un cierre con broche de oro por los años que deleitó al público con su presencia, voz y belleza.

La nacida el 22 de noviembre de 1950, tiene planeado poner punto y final en la ciudad del sol Miami, el próximo 12 de abril, en el Knight Center.

“América me permitió crecer como artista. Yo cada vez que tenía que hacer maletas para venir a este contienen era feliz. Primero, porque amo viajar y no me importa nada hacer maletas, y segundo porque me encontraba con países maravillosos”, dijo a EFE.

Gran homenaje

La despedida de la artista llega también con un momento único y de felicidad, ya que la noche del jueves 19 de febrero se le otorgó el galardón a la “Excelencia” de Premio Lo Nuestro.

Paloma llegó a la red carpet ataviada en un ajustado vestido color plateado, cabello recogido y maquillaje suave, que la hicieron ver como una estrella de Hollywood de la época de oro.

Sin embargo, lo más bonito fue el show y las palabras que realizó al recibir el galardón, que despertó aplausos en los presentes en el Kaseya Center de Miami.