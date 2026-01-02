Will Smith recibe demanda por acoso y despido injustificado

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante estadounidense Will Smith comienza en 2026 con una tremenda polémica. Y es que, un violinista lo denuncia por supuestos ataques de acoso sexual y un despido injustificado durante una gira realizada el año pasado.

La demanda contra Will

Según un artículo de People el demandante esta identificado como Brian King Joseph, un violinista que estuvo acompañando al artista de 57 años en las presentaciones del tour “Basado en una historia real”.

El músico que presentó la denuncia en el Tribunal Superior de California, alega con pruebas supuestas amenazas, violencia sexual y la entrada a su habitación de Las Vegas, sin señales de haber sido forzada la puerta.

En el documento el hombre señala que fue separado de la gira de manera abrupta cuando alertó de una inquietud en su habitación. Además, asegura que según Will sentía un interés extraño por él y le decía frases raras.

“Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, dice King sobre el protagonista de la serie "El príncipe del rap".

Más detalles

El documento relata que el hecho ocurrió en marzo del 2025, cuando el hombre se percató del ingreso a su habitación y la pérdida de su bolso. El artículo fue encontrado horas más tardes con objetos como toallitas húmedas, una cerveza y medicamentos contra el VIH.

Asegura que también había en el bolso una nota que la persona responsable del hecho dejó indicando que regresaría más tarde para verlo. Tras hacer público el momento, afirma haber sido despedido sin razón por el equipo de Smith.

Este viernes 2 de enero el equipo del intérprete de “Pretty Girls”, se han pronunciado desmintiendo la demanda y tildándolas de “falsas”.