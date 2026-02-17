La insólita reacción de Ryan Reynolds al ver que su Wrexham jugará ante Chelsea

Suscríbete a nuestros canales

El Wrexham vivió un ascenso meteórico tras ser adquirido en 2020 por los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. El club experimentó un increíble recorrido desde la Quinta División hasta la Segunda, logrando tres ascensos consecutivos que marcaron un hito en la historia reciente del fútbol inglés.

Este proceso de transformación no solo estuvo ligado a la mejora de su rendimiento deportivo, sino también a la atención mediática que generó la presencia de los dos actores, quienes aportaron visibilidad y recursos al equipo. En la presente temporada, el modesto club está protagonizando un presentación sorprendente en la FA Cup, donde se clasificación a unos históricos Octavos de final.

El camino del Wrexham en el mencionado torneo ha sido memorable. En la cuarta ronda del torneo eliminaron al Ipswich Town, un equipo de mayor categoría, dándole el gran ascenso entre los mejores 16 del fútbol inglés. Este logro no solo evidenció el crecimiento del club en el terreno deportivo, sino que también encendió la emoción entre los seguidores, quienes comenzaron a soñar con lo impensable: un enfrentamiento contra uno de los clubes más grandes de Inglaterra.

Wrexham enfrentará al Chelsea

El sorteo para los octavos de final emparejó al Wrexham con el Chelsea, quien previamente había eliminado al Hull City. La reacción de Ryan Reynolds a este cruce fue única. En un video que compartió en sus redes sociales, el actor, conocido por interpretar a Deadpool, reaccionó con emoción y sorpresa junto a su amigo y compañero de aventuras en las redes, Hugh Jackman, el famoso Wolverine.

Ambos celebraron con entusiasmo la oportunidad de ver a un equipo, que hace un par de años pertenecía a la Quinta División, enfrentarse a uno de los gigantes de la Premier League, un momento histórico que evidenció el impacto del Wrexham bajo el nuevo liderazgo de Reynolds y McElhenney.