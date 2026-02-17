Hija de ‘Canelo’ Álvarez cerró con broche de oro la New York Fashion Week 2026

Suscríbete a nuestros canales

La moda y el deporte se fusionaron en la pasarela de este año gracias a Emily Cinnamon Álvarez, hija mayor de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien brilló con luz propia en uno de los eventos más importantes del calendario fashionista internacional, la New York Fashion Week 2026.

Emily deslumbra en la pasarela neoyorquina

Emily, quien ha estado en el ojo público desde que era niña por ser la primogénita de uno de los boxeadores más reconocidos del mundo, ha comenzado a construir su propio camino entre el glamour y la moda.

La joven cerró con estilo la pasarela de la firma del diseñador Alonso Máximo en un momento que ya se ha viralizado en redes sociales y ha generado miles de reacciones de admiración entre seguidores de la moda.

Con elegancia, porte y una presencia que recordó a las grandes estrellas de la Semana de la Moda, Emily no solo asistió como invitada, sino que tuvo un papel protagónico al finalizar la presentación con un outfit que combinó sofisticación y actitud.

¿Quién es Emily Cinnamon?

Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, nacida el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, es la primera hija de Canelo, fruto de su relación con Karen Beltrán.

A sus 18 años, Emily ha crecido en el centro de atención pública y ha sabido aprovechar la plataforma que le ha brindado su entorno para construir su propio camino.

Además de su vinculación con el mundo del espectáculo por su apellido, Emily ha demostrado una personalidad independiente, pues, ama la equitación, ha participado en competencias y eventos ecuestres, y en los últimos años ha incursionado en el mundo del modelaje y las redes sociales.

Un paso histórico en la moda internacional

La participación de Emily en la New York Fashion Week 2026 no solo marca un antes y un después en su carrera personal, sino que también representa una nueva etapa en la forma en que las generaciones más jóvenes de familias influyentes exploran espacios culturales.

Aunque su presencia en el mundo de la moda aún está en una fase inicial, el impacto de este paso en la New York Fashion Week deja claro que Emily está lista para ser considerada algo más que “la hija de Canelo”.