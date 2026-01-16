Canelo Álvarez y Arabia Saudita anuncian gran cartelera para el 12 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El cuadrilátero internacional se prepara para recibir nuevamente a su figura más mediática. Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene definida la fecha para su esperado regreso a la acción. Como ya es tradición en su carrera, el púgil tapatío aprovechará el marco de las celebraciones de la Independencia de México para subir al ring el próximo sábado 12 de septiembre.

El anuncio oficial se realizó a través de un video en redes sociales, donde el boxeador apareció acompañado por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí y propietario de la revista Ring Magazine. Este evento marcará un hito en la carrera del mexicano, ya que será la primera cartelera organizada íntegramente por Canelo Promotions.

"México contra el Mundo": una cartelera con sello propio

Bajo el nombre de 'México contra el Mundo', la velada promete ser un escaparate para el talento mexicano. Aunque el evento se llevará a cabo en la moderna ciudad de Riyadh, la temática buscará resaltar las raíces del campeón.

"Todos los luchadores del equipo de Canelo contra el mundo y el campeón en el evento principal, por el título mundial. Y será una sorpresa en el aeropuerto de Saudí, si Dios quiere", adelantó Alalshikh, sugiriendo que la logística y el recibimiento de los atletas serán espectáculos por sí mismos.

La incógnita del rival tras el adiós de Crawford

A pesar del entusiasmo por la fecha, el nombre del oponente de Álvarez sigue siendo el gran misterio. Originalmente, se especulaba con una revancha ante Terence Crawford, quien derrotó al mexicano por decisión unánime en septiembre de 2025. Sin embargo, ese camino se cerró definitivamente a mediados de diciembre, cuando el estadounidense anunció su retiro profesional.

Con la salida de Crawford del mapa, el equipo de Canelo busca un rival que no solo sea atractivo para la taquilla, sino que también le permita recuperar su estatus de dominio en la división de las 168 libras.

Recuperación física y estado actual

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KOs) llegará a esta cita tras un periodo de inactividad de un año. Tras su derrota ante Crawford, el tapatío se sometió a una cirugía en el codo para corregir molestias que venía arrastrando. Aunque inicialmente se planteó un regreso para febrero de 2026, el proceso de rehabilitación obligó a posponer sus planes hasta septiembre para garantizar que esté al 100% de su capacidad física.

Un panorama de títulos vacantes

El retiro de Crawford ha dejado un vacío de poder en el peso supermediano. Actualmente, los títulos del CMB, la FIB y la OMB se encuentran vacantes o en proceso de disputa. Mientras tanto, el también mexicano José Armando Reséndiz se ha consolidado como monarca de la AMB.

Se espera que en los próximos meses la OMB defina su futuro en un duelo entre los prospectos Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz. Este escenario de títulos repartidos podría facilitar que la pelea de Canelo en Riyadh tenga en juego uno o más cinturones mundiales, devolviéndole la oportunidad de ser, una vez más, el monarca indiscutido de la categoría.