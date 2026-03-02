Fórmula 1 podría suspender carreras por conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto que atraviesa Estados Unidos, Israel e Irán apunta a tener severas consecuencias en lo deportivo, incluyendo la venidera temporada de la Fórmula 1. La competición está evaluando la posibilidad de suspender las carreras programadas en Medio Oriente debido a la creciente preocupación por la guerra en la región.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), comentó que están atravesando "momentos difíciles" debido a la situación bélica, subrayando que la seguridad de los equipos y el personal debe ser la prioridad principal en estos tiempos de incertidumbre. Además, destacó que las decisiones se están tomando con extrema cautela, siempre considerando la integridad de las personas involucradas en los eventos de la F1.

El máximo organismo del automovilismo mundial no ha descartado la suspensión de las competiciones en Medio Oriente y está realizando evaluaciones constantes sobre los eventos programados en esa región. A través de un comunicado oficial, la FIA expresó su preocupación por el inicio del conflicto, reconociendo los desafíos que enfrenta la región y el impacto que esto puede tener en la logística y la seguridad de las carreras.

Comunicado de la FIA sobre guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

“Como Presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos aquellos afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y apoyamos a las familias y comunidades impactadas” “En este momento de incertidumbre, esperamos calma, seguridad y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades” “Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras supervisamos los acontecimientos con atención y responsabilidad” “La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA.” “Nuestra organización está construida sobre la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca”, Firmó Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA.

Grandes premios de Fórmula 1 en peligro

La tensión que existe entre los tres países está cerca de traer consecuencias de cara a la venidera temporada, que está pautada para el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Con el conflicto, la competición en países como Bahréin y Arabia Saudita se encuentran en duda, territorio donde se realizará la cuarta y quinta fecha del certamen, respectivamente.