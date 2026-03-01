Fórmula 1: Tensión en Medio Oriente complica el Gran Premio de Baréin

El Gran Premio de Baréin es uno de los circuitos más esperados por el mundo de la Fórmula 1. Combina degradación, calor y una concentración máxima para lograr un resultado positivo. Sin embargo, los últimos acontecimientos extradeportivos obligan a monitorear la seguridad de la carrera.
NOTAS RELACIONADAS
El Circuito Internacional de Baréin es uno de los más esperados del calendario. No es casualidad que sea utilizado como parte de la pretemporada del campeonato, pero también de los test de Pirelli para probar sus neumáticos. Es un trazado importante para la F1.
El impacto de un proyectil en una base militar cercana al circuito de Sakhir ha encendido las alarmas en la Fórmula 1. Aunque el trazado no sufrió daños, la cercanía del incidente obliga a la categoría a evaluar rigurosamente los protocolos de seguridad regionales.
Hay muchas posibilidades de que se cancele la carrera por seguridad. En estos momentos la situación geopolítica generada entre Estados Unidos, Israel e Irán pueden dejar en jaque la seguridad de los aficionados y la logística de los equipos de cara a lo que representa un Gran Premio.
Comunicado de la Fórmula 1 sobre la situación en Baréin
La Fórmula 1 entiende que aún hay tiempo de normalizar la situación en Oriente Medio. Sin embargo, se mantiene monitoreando la situación y si hay que cancelar la carrera, se tomará la decisión en pro de la seguridad del mundo de la F1. La organización emitió un comunicado claro sobre la situación:
"Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio. Esa carrera no se celebrará hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes".
Por lo pronto los test que lleva a cabo Pirelli en el Circuito Internacional de Sakhir se suspendió como medida de seguridad. Unas pruebas importantes para medir cuanto degradan los compuestos que la empresa italiano aportará a los equipos en la temporada 2026 de la F1.
Calendario de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia - 8 de marzo
- Gran Premio de China - 15 de marzo
- Gran Premio de Japón - 29 de marzo
- Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
- Gran Premio de Miami - 3 de mayo
- Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
- Gran Premio de Austria - 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
- Gran Premio de Hungría - 26 de julio
- Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
- Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
- Gran Premio de España - 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
- Gran Premio de México - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre