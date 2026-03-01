Fórmula 1

Fórmula 1: Tensión en Medio Oriente complica el Gran Premio de Baréin

La F1 monitorea la seguridad del GP de Baréin tras un ataque en conjunto de USA e Israel a 20 km del circuito internacional

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 11:03 am
Fórmula 1: Tensión en Medio Oriente complica el Gran Premio de Baréin
Grana Premio de Baréin - AP Photo/Altaf Qadri
Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de Baréin es uno de los circuitos más esperados por el mundo de la Fórmula 1. Combina degradación, calor y una concentración máxima para lograr un resultado positivo. Sin embargo, los últimos acontecimientos extradeportivos obligan a monitorear la seguridad de la carrera.

NOTAS RELACIONADAS

El Circuito Internacional de Baréin es uno de los más esperados del calendario. No es casualidad que sea utilizado como parte de la pretemporada del campeonato, pero también de los test de Pirelli para probar sus neumáticos. Es un trazado importante para la F1.

El impacto de un proyectil en una base militar cercana al circuito de Sakhir ha encendido las alarmas en la Fórmula 1. Aunque el trazado no sufrió daños, la cercanía del incidente obliga a la categoría a evaluar rigurosamente los protocolos de seguridad regionales.

Hay muchas posibilidades de que se cancele la carrera por seguridad. En estos momentos la situación geopolítica generada entre Estados Unidos, Israel e Irán pueden dejar en jaque la seguridad de los aficionados y la logística de los equipos de cara a lo que representa un Gran Premio.

Comunicado de la Fórmula 1 sobre la situación en Baréin

La Fórmula 1 entiende que aún hay tiempo de normalizar la situación en Oriente Medio. Sin embargo, se mantiene monitoreando la situación y si hay que cancelar la carrera, se tomará la decisión en pro de la seguridad del mundo de la F1. La organización emitió un comunicado claro sobre la situación:

"Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio. Esa carrera no se celebrará hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes".

Por lo pronto los test que lleva a cabo Pirelli en el Circuito Internacional de Sakhir se suspendió como medida de seguridad. Unas pruebas importantes para medir cuanto degradan los compuestos que la empresa italiano aportará a los equipos en la temporada 2026 de la F1.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
  6. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  14. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  20. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Internacional
Domingo 01 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Motores

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?