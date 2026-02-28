Luis Robert Jr. calienta motores: Los Mets definen su plan de debut

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Mets ya tienen trazada la hoja de ruta para la progresión de su flamante adquisición, Luis Robert Jr. Aunque la fanaticada está ansiosa por ver al jardinero central estrenar oficialmente el uniforme naranja y azul, el cubano tendrá que esperar unos días más para hacer su debut en la Liga de la Toronja.

Un debut controlado en las menores

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, reveló este sábado que el plan es que Robert Jr. se incorpore a los juegos de ligas menores a partir del 4 de marzo. Esta decisión busca darle un entorno controlado donde pueda enfocarse en los aspectos fundamentales del juego antes de saltar al escenario principal de la pretemporada.

"Está teniendo muchísimos turnos al bate; creo que es uno de los chicos que ya acumula 50 apariciones en vivo", comentó Mendoza. "Antes de ponerlo en una configuración donde deba correr las bases a máxima intensidad y jugar a la defensiva en el estadio principal, vamos a darle rodaje en las ligas menores".

Prioridad absoluta: Mantenerlo saludable

La organización de Queens está jugando a lo seguro con un jugador cuyo talento es tan inmenso como su historial de visitas a la lista de lesionados. El objetivo principal de este enfoque conservador es garantizar que sus piernas lleguen al Opening Day en condiciones óptimas.

El estratega venezolano espera que, para esa aparición del 4 de marzo, Robert Jr. ya esté listo para cubrir el jardín central y demostrar que está en plena forma física. Aún no se ha determinado cuántos partidos disputará en el complejo de ligas menores antes de integrarse definitivamente al lineup estelar de los Mets.

Un "espectáculo láser" en los entrenamientos

A pesar de no estar aún en la alineación de los juegos de exhibición, los reportes desde Port St. Lucie son sumamente optimistas. Chelsea Janes, experta de MLB para SNY, describió el desempeño del toletero como un verdadero "espectáculo láser", destacando la consistencia y violencia con la que impacta la pelota frente a los lanzadores del equipo en prácticas de bateo en vivo.

La muestra más reciente de su poder ocurrió este sábado en los campos secundarios (backfields), donde Robert Jr. conectó dos cuadrangulares ante el nuevo relevista de los Mets, Luke Weaver.