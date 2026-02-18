Fórmula 1: Constructores de motores sufren tras decisión de la FIA

Suscríbete a nuestros canales

Una sola escudería podrá respirar tranquila al menos en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de la decisión que tomó la Federación Internación del Automóvil (FIA) este miércoles 18 de febrero sobre el marco regulatorio de la nueva unidad de potencia.

Sin duda, Mercedes fue el equipo el más favorecido por la decisión de la FIA, ya que el ente no cambiará de inmediato el reglamento ni hará más exámenes a los motores en el arranque de la temporada. Algo que seguramente no está bien visto por Ford-Red Bull, Honda, Ferrari y Audi.

Recordemos que las cuatro casas motoristas mencionadas denunciaron que Mercedes halló un vacío en el reglamento, ya que el motor alemán hace una lectura diferente en frío y otro en caliente, aunque al parecer apegado al reglamento. Mientras que para las otras empresas que surten unidad de potencia consideran que ese doble registro es ilegal.

FIA hará cambios a mediados de temporada

Según la FIA, las cinco casas fabricantes de motores que integran la Fórmula 1, desarrollaron una propuetsa para cuantificar la variación de la relación de compresión entre las condiciones ambientales y las de funcionamiento, es decir en frío y en caliente. Este documento será llevado al Consejo Mundial del Motor y su aprobación se dará a concer en los próximos 10 días.

"Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta según la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, el cumplimiento del límite de relación de compresión deberá demostrarse no solo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130 °C.", dice el comunicado de la FIA en su sitio web.

Sobre otros temas, los pilotos vieron con buenos ojos la reducción de peso y dimensiones de los monoplazas de 2026. La sensación general apunta a una mejora en la calidad de conducción y una respuesta mucho más agresiva en la aceleración inicial.

También la Comisión de la FIA señaló que "no se realizarán cambios regulatorios de peso", ya que los datos actuales aún son preliminares, y hacer un cambio podría generar una inestabilidad innecesaria antes del inicio del campeonato.

Por último, en el comunicado del máximo ente del automovilismo, se tomó nota especial para evaluar el procedimiento de salida y cómo mejorar la gestión a bordo para garantizar que el arranque de los Grandes Premios sea tan fluido como competitivo.

