MLB

MLB: Estos tres peloteros venezolanos siguen en la agencia libre

Los tres jugadores buscan contratos que les garantice mantenerse en las Grandes Ligas

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 06:39 pm
MLB: Estos tres peloteros venezolanos siguen en la agencia libre
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training está en su segunda semana y las 30 organizaciones que hacen vida en las Grandes Ligas no han bajado la intensidad de sus trabajos. Si bien la fecha del Opening Day está cada vez más cerca, a estas alturas todavía hay peloteros en la agencia libre, y entre esos hay tres venezolanos.

NOTAS RELACIONADAS

A la espera de un buen contrato

Las figuras en cuestión son Elías Díaz, Wilmer Flores y Thairo Estrada. Si hay algo que caracterice a estos tres jugadores, sin duda es que cuentan con mínimo siete temporadas de MLB sobre sus hombros, algo que cualquier equipo podría necesitar de cara al inicio de la temporada 2026.

Por un lado, tanto Díaz como Flores vienen de sumar al menos 100 juegos con números aceptables con Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco, respectivamente. A su vez, Estrada debió lidiar con varias lesiones que lo alejaron de las actividades con Rockies de Colorado durante gran parte de la campaña pasada.

Números de Elías Díaz en la temporada 2025

  • 106 juegos
  • 52 hits
  • 9 jonrones
  • 29 carreras impulsadas
  • 34 carreras anotadas
  • .204 AVG
  • .607 OPS

Números de Wilmer Flores en la temporada 2025

  • 125 juegos
  • 101 hits
  • 16 jonrones
  • 71 carreras impulsadas
  • 44 carreras anotadas
  • .241 AVG
  • .686 OPS

Números de Thairo Estrada en la temporada 2025

  • 39 juegos
  • 39 hits
  • 3 jonrones
  • 21 carreras impulsadas
  • 14 carreras anotadas
  • .253 AVG
  • .655 OPS

 

Cabe señalar que los tres peloteros venezolanos tienen intenciones de conseguir un contrato que los mantenga en las Grandes Ligas, ya que es muy probable que hayan sido contactados con ofertas de Ligas Menores con invitación al Spring Training.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Carreras Javier Báez Tercer Tiempo
Miércoles 18 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol