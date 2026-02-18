MLB: Estos tres peloteros venezolanos siguen en la agencia libre

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training está en su segunda semana y las 30 organizaciones que hacen vida en las Grandes Ligas no han bajado la intensidad de sus trabajos. Si bien la fecha del Opening Day está cada vez más cerca, a estas alturas todavía hay peloteros en la agencia libre, y entre esos hay tres venezolanos.

A la espera de un buen contrato

Las figuras en cuestión son Elías Díaz, Wilmer Flores y Thairo Estrada. Si hay algo que caracterice a estos tres jugadores, sin duda es que cuentan con mínimo siete temporadas de MLB sobre sus hombros, algo que cualquier equipo podría necesitar de cara al inicio de la temporada 2026.

Por un lado, tanto Díaz como Flores vienen de sumar al menos 100 juegos con números aceptables con Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco, respectivamente. A su vez, Estrada debió lidiar con varias lesiones que lo alejaron de las actividades con Rockies de Colorado durante gran parte de la campaña pasada.

Números de Elías Díaz en la temporada 2025

106 juegos

52 hits

9 jonrones

29 carreras impulsadas

34 carreras anotadas

.204 AVG

.607 OPS

Números de Wilmer Flores en la temporada 2025

125 juegos

101 hits

16 jonrones

71 carreras impulsadas

44 carreras anotadas

.241 AVG

.686 OPS

Números de Thairo Estrada en la temporada 2025

39 juegos

39 hits

3 jonrones

21 carreras impulsadas

14 carreras anotadas

.253 AVG

.655 OPS

Cabe señalar que los tres peloteros venezolanos tienen intenciones de conseguir un contrato que los mantenga en las Grandes Ligas, ya que es muy probable que hayan sido contactados con ofertas de Ligas Menores con invitación al Spring Training.