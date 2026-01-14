Elías Díaz elige a Colombia: el receptor venezolano confirma su equipo para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El receptor de los Padres de San Diego, Elías Díaz, despejó este martes las dudas sobre su futuro internacional de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC). A pesar de haber nacido en Venezuela, el careta confirmó que vestirá nuevamente el uniforme de la selección de Colombia.

En una entrevista reciente, el jugador de 35 años explicó que su decisión se basa en sus raíces familiares. Gracias a que su padre, Porfirio Díaz, es de origen colombiano, el pelotero cumple con los requisitos de elegibilidad del torneo para representar a la nación cafetera. "En el Clásico anterior dije que iba con Colombia y voy a repetir con Colombia", sentenció de forma contundente.

Una decisión basada en raíces y compromiso

Díaz ya tiene experiencia previa defendiendo los colores de Colombia. En la edición de 2023, fue una pieza clave detrás del plato, aportando veteranía a un cuerpo de lanzadores joven. Para el zuliano, representar al país de su padre no es una decisión improvisada, sino la reafirmación de un compromiso adquirido anteriormente.

Según las reglas de la MLB para el Clásico Mundial, un jugador puede representar a un país si uno de sus padres nació en dicho territorio, lo que ha permitido que selecciones como la de Colombia fortalezcan sus rosters con talento de Grandes Ligas que posee doble nacionalidad.

Sin contacto con el "Team Beisbol Venezuela"

Respecto a la selección de su país natal, el ganador del premio MVP del Juego de Estrellas 2023 aseguró que no ha mantenido comunicación con el mánager venezolano, Omar López, para discutir una posible convocatoria.

“No, en realidad no he conversado con Omar. En el Clásico anterior nosotros llegamos a un acuerdo. Yo me imagino que él piensa que voy a repetir con Colombia y es así”, puntualizó el receptor. Esta falta de contacto sugiere un respeto mutuo por la decisión previa del jugador, permitiendo que Venezuela enfoque sus planes en otros nombres como Salvador Pérez, William Contreras o Francisco Álvarez.

Un refuerzo de lujo para la novena colombiana

La presencia de Elías Díaz es una noticia inmejorable para el equipo colombiano. Díaz no solo aporta una defensa sólida y un brazo respetado, sino también una ofensiva que ha demostrado ser oportuna en los momentos de mayor presión en Las Mayores.

Tras una destacada etapa con los Rockies de Colorado y su posterior paso a los Padres de San Diego, Díaz se consolida como uno de los líderes naturales que tendrá el combinado colombiano para intentar superar la fase de grupos y competir contra las potencias del continente.