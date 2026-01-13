WBC: Así se proyecta el lineup de Estados Unidos en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos es uno de los equipos con mayor talento del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Los jugadores élite con los que cuenta en cada lugar del terreno de juego solo son comparables con los dominicanos. De hecho, la incorporación de Byron Buxton en el jardín, perfila un lineup imparable.

Buxton que juega en Mellizos de Minnesota es el último en incorporarse al roster de USA para el Clásico. Un grupo que se destaca por su descomunal poder: Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber. Ahora bien, Byron tendrá la tarea de embasarse y alcanzar las bases para anotar carreras.

La rotación abridora también promete solidez: Paul Skenes, Tarik Skubal y Logan Webb, son los encargados de ganar los encuentros. Mientras que el bullpen cuenta con profundidad interesante: David Bednar y Garrett Whitlock. Estados Unidos se perfila como favorito para conquistar el título en 2026.

Lineup de Estados Unidos en 2026:

C: Raleigh

1B: Harper

2B: Turang

3B: Henderson

SS Witt Jr

LF: Carroll

CF: Buxton

RF: Judge

DH: Schwarber

P: Skenes

Estados Unidos y el poder para ganar partidos

Estados Unidos contará con un lineup capaz de decidir partidos desde el primer inning. Con Aaron Judge, Kyle Schwarber y Cal Raleigh, la ofensiva combina fuerza descomunal y capacidad para producir carreras en cualquier momento. Este poder ofensivo será la principal arma para imponerse en el Clásico Mundial.

La incorporación de Byron Buxton añade velocidad y contacto, complementando la potencia de los bateadores de largo alcance. Su capacidad para embasarse y generar movimiento en las bases permitirá que los cañoneros encuentren más oportunidades de impulsar carreras, creando un equilibrio ofensivo que pocos equipos podrán igualar.

La profundidad del roster asegura que el poder ofensivo no dependa de un solo jugador. Henderson, Witt Jr. y Harper aportan consistencia y versatilidad, mientras el cuerpo técnico confía en que cada turno al bate represente una amenaza real. Con esta combinación, Estados Unidos buscará ganar partidos con autoridad.