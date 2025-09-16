MLB: Bryce Harper una década de producción élite en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Bryce Harper es la cara ofensiva de Phillies de Philadelphia, no es casualidad que haya sido el mejor pagado de Grandes Ligas. El primera base a lo largo de su carrera ha registrado números regulares; pero lo que logró en la última década lo convierte en élite en una liga muy competitiva.

Harper a lo largo de su carrera registra al menos 10+ temporadas con: 70+ anotadas, 120+ hits, 25+ dobles, 20+HR, 65+ impulsadas, 60+ boletos. Con esos números no solo es uno de los bateadores más regulares de Las Mayores, también se acerca a números de Salón de la Fama.

Bryce por otra parte, es de los peloteros en la actualidad más cercanos a los 400 jonrones en la MLB. Un logro que no es para cualquiera y que solo los bateadores más élites han logrado alcanzar a lo largo de su carrera. Está cada vez más cercano a una marca que lo puede llevar al Cooperstown.

Peloteros actuales más cercanos a los 400 HR en Grandes Ligas

Bryce Harper es de los pocos peloteros en la actualidad cercanos a los 400 jonrones en Grandes Ligas. A lo largo de su carrera se ha comportado muy regular en este apartado, solo superado por Giancarlo Stanton, entre otros jugadores que han tenido mucho más poder que él.

Jugadores actuales cerca de los 400+ HR en MLB

Mike Trout: 399 HR - 1 para los 400 Paul Goldschmidt: 372 HR - 28 para los 400 Manny Machado: 367 HR - 33 para los 400 Bryce Harper: 363 HR - 37 para los 400 Aaron Judge: 363 HR - 37 para los 400 Freddie Freeman: 363 HR - 37 para los 400 Nolan Arenado: 351 HR - 49 para los 400

Números de Bryce Harper con Phillies de Philadelphia 2025

Bryce Harper es uno de los peloteros élite de Phillies de Philadelphia en lo que va de temporada. Su rendimiento ha sido muy regular en este año con registros top; en un equipo que se caracteriza por tener una fuente ofensiva y no depender de un solo jugador para hacer daño.

Números de Harper en 2025:

- 123 juegos, 469 turnos, 70 anotadas, 124 hits, 31 dobles, 27 jonrones, 73 impulsadas, 64 boletos, 115 ponches, 12 bases robadas, .264 promedio, .358 OBP, .503 SLG, .862 OPS