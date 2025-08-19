Bryce Harper se une a un grupo élite con otro juego de jonrones enormes (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Brycer Harper actualmente está en racha con los Phillies de Philadelphia y en su más reciente juego pegó dos jonrones, para llegar a 21 en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El experimentado pelotero de 32 años está demostrando porque es uno de los mejores bateadores todo el beisbol.

En sus últimos siete juegos, este jugador ha estado bateando en gran forma y eso lo evidencia su promedio de .290 en ese lapso. Además, cuenta cuatro cuadrangulares y nueve carreras remolcadas en ese lapso de tiempo, siendo sin duda una de las bujías ofensivas de esta franquicia de la Liga Nacional.

Bryce Harper hace historia con sus jonrones

Harper volvió a demostrar su poderío ofensivo al conectar múltiples cuadrangulares de más de 440 pies en un mismo juego, algo que solo ha logrado en dos ocasiones desde que Statcast comenzó a medir en 2015. La primera vez fue el 6 de mayo de ese año, y ahora repite la hazaña reafirmando su estatus como uno de los bateadores más temibles de las Grandes Ligas. Golpear dos jonrones de semejante distancia en un mismo encuentro no solo habla de fuerza bruta, sino también de consistencia y habilidad para generar contacto sólido.

Con esta actuación, el primera base y bateador designado de los Phillies se une a un selecto grupo de jugadores que han logrado dos partidos con múltiples cuadrangulares de más de 440 pies desde 2015. Entre ellos se encuentran nombres reconocidos por su potencia como Yordan Álvarez, Willson Contreras, Joey Gallo y Jorge Soler. Este listado refleja a bateadores capaces de cambiar un juego con un solo swing, todos con reputación de grandes cañoneros en la era moderna de la MLB.

La hazaña de Harper no solo lo coloca dentro de una lista exclusiva, sino que también refuerza su legado como uno de los bateadores más completos de su generación. Más allá de la fuerza, su capacidad para repetir este tipo de actuaciones en diferentes etapas de su carrera habla de longevidad y adaptabilidad. A medida que avanza la temporada, estos hitos continúan construyendo una narrativa de grandeza alrededor de su figura, consolidándolo como uno de los referentes del béisbol actual.

En 97 juegos este 2025, Bryce Harper batea para .262, con 97 hits entre ellos 28 dobles y 21 jonrones. Además, cuenta con 58 carreras remolcadas, 56 anotadas y 10 robos de base.