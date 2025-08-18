Bryce Harper empata y supera a estos venezolanos en lista histórica de hits en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Bryce Harper continúa dejando registros importantes en su carrera profesional y esto gracias a su rendimiento en la temporada 2025 de Grandes Ligas. En su más reciente juego, logró ponerse a la par y superar a dos peloteros venezolanos en la lista histórica de hits, demostrando su impacto y ganas estar en lo más alto del beisbol.

El primera base y bateador designado de 32 años día a día demuestra su importancia en el lineup de los Phillies de Philadelphia, lo que es realmente clave para este equipo, que está liderando actualmente la División Este de la Liga Nacional y va rumbo a la clasificación a los Playoffs.

Bryce Harper escala posiciones y alcanza marcas con sello venezolano

Harper alcanzó otro hito en su destacada trayectoria en las Grandes Ligas al conectar el imparable número 1,764 de su carrera. Con este batazo superó al venezolano Asdrúbal Cabrera en la lista histórica de hits, demostrando una vez más la consistencia que lo ha convertido en una de las estrellas más confiables de su generación.

Además, este logro le permitió igualar al también venezolano Ozzie Guillén en el puesto 436 de todos los tiempos. La hazaña refleja cómo "Harp", como es apodado, sigue ascendiendo en los registros históricos, dejando atrás nombres de peso y consolidando su legado dentro de la MLB.

Desde 2012 a 2025, Bryce Harper ha consolidado números impresionantes a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, acumulando un total de 1,764 imparables. Entre ellos destacan 397 dobles, 24 triples y 355 cuadrangulares, cifras que lo ubican como uno de los bateadores más completos y consistentes de su generación. Su capacidad para combinar poder y contacto lo ha convertido en una amenaza constante para los lanzadores rivales.

A esto se suma su productividad ofensiva, con 1,031 carreras impulsadas y la misma cantidad de anotadas, lo que refleja su impacto directo en el éxito de su equipo. Además, mantiene un promedio vitalicio de .280, un registro que confirma su consistencia y calidad en el plato a lo largo de más de una década en el mejor beisbol del mundo.