Mañana regresa el Round Robin de la LVBP y esta será la jornada

Cardenales de Lara será la novena que descansará en esta jornada 

Por

Meridiano

Martes, 06 de enero de 2026 a las 08:16 pm
FOTO: CORTESÍA
Luego de cuatro días sin beisbol, vuelve a la acción la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en su etapa de Round Robin y ante el ajuste del calendario, ya están definidos que equipos se enfrentarán en la jornada de mañana miércoles, 7 de enero de 2026.

En esta oportunidad, la novena que descansará será la de los Cardenales de Lara y las dos ciudades donde se disfrutará de la pelota serán: Valencia y Margarita.

Juegos para este miércoles en el Round Robin de la LVBP:

-Caribes de Anzoátegui (Eduardo Salazar) vs Navegantes del Magallanes (José Torres) a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

-Águilas del Zulia (Delvis Alegre) vs Bravos de Margarita (Melvi Acosta) a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

Esta será la segunda fecha del "todos contra todos". En el primer duelo pautado, los orientales o los "Turcos" sumarán su primera victoria. Mientras que Zulia buscará mantener su ritmo ganador y los "Insulares" harán su debut en esta instancia.

