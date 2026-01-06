Obstáculos legales: Oficina de Patentes frena el registro de los "Vegas Athletics"

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha rechazado, de manera inicial, la solicitud de los Atléticos para registrar como marca los nombres "Las Vegas Athletics" y "Vegas Athletics".

El club, que tiene previsto mudarse oficialmente a Nevada en 2028, dispone de un plazo de tres meses —contados a partir de las notificaciones emitidas el 29 de diciembre— para solicitar una extensión y presentar una nueva argumentación en un período de seis meses.

El argumento de la oficina gubernamental es que el término "Athletics" (Atléticos) resulta demasiado genérico y podría generar confusión con otras actividades deportivas, incluso si se asocian específicamente con la ciudad de Las Vegas.

Obstáculos legales y precedentes en el deporte

A pesar de la negativa, la organización sostiene que "Athletics" ha sido el nombre de la franquicia desde que los Atléticos de Filadelfia comenzaron a competir en 1901. La identidad se mantuvo intacta durante su traslado a Kansas City en 1955 y posteriormente a Oakland en 1968.

Este tipo de rechazos no son inusuales en el proceso de expansión de ligas profesionales; recientemente, el equipo de Utah en la NHL enfrentó un problema similar con el nombre "Yetis" debido a la posible confusión con la marca de neveras Yeti Coolers. Como resultado, la franquicia de Utah ha operado bajo el nombre de "Mammoth".

Es importante destacar que este revés administrativo ocurre en un clima de tensión, ya que el traslado desde Oakland ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la base de aficionados en California, quienes han organizado múltiples protestas contra la directiva.

Inversión en el campo y nuevo hogar en el Strip

Mientras se resuelve la disputa legal, los Atléticos se preparan para una etapa de transición. El equipo se trasladó a West Sacramento, California, el año pasado, donde jugará las próximas tres temporadas en el Sutter Health Park (un estadio de nivel Triple-A). Durante su estancia en el norte de California, el equipo omitirá el nombre de la ciudad y se identificará simplemente como "Athletics".

En paralelo, avanza el proyecto en Las Vegas: un estadio de 2,000 millones de dólares con capacidad para 33,000 espectadores ubicado en el famoso Strip. Según informaron los directivos a la Autoridad del Estadio de Las Vegas el pasado 4 de diciembre, las obras están programadas para concluir a tiempo para la temporada 2028. Aunque Nevada y el condado de Clark aprobaron 380 millones de dólares en fondos públicos, el propietario John Fisher continúa buscando inversores privados para cubrir el capital restante.

En el aspecto deportivo, la gerencia ha sorprendido con una agresiva política de gastos, rompiendo con su histórico modelo de nóminas bajas.