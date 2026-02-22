Las confesiones de Galbiati y Scariolo antes de la Gran Final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 ya tiene a sus dos gladiadores para la final. Tras unas semifinales de infarto en Valencia, los técnicos de Baskonia y Real Madrid comparecieron ante los medios para analizar cómo lograron sellar su billete al partido por el título.

Paolo Galbiati (Baskonia)

El técnico del Baskonia no ocultó su orgullo tras eliminar al Barça en un duelo físico y agónico. Para el italiano, la clave estuvo en la resistencia mental del grupo cuando el partido se puso difícil.

"Estábamos en el barro en el primer cuarto y lo mismo en el último periodo. Me llena el corazón de alegría porque nuestra defensa ha sido increíble, estoy feliz y quiero subrayarla", explicó Galbiati.

Además, el entrenador dedicó palabras especiales a Mamadi Diakité, el héroe inesperado del cierre: "Ha cambiado todos los tiros del Barça y ha metido ese último tapón con dos manos. Estoy muy contento por él, ha sufrido y tiene una historia detrás. Es un hombre increíble. Se lo merece al 100 %".

Sergio Scariolo (Real Madrid)

Por su parte, el entrenador del Real Madrid analizó la sufrida victoria blanca, destacando que el éxito no se debió a la fortuna, sino a la ejecución táctica bajo presión y al acierto de sus estrellas.

"Hemos tenido fe hasta el final pero no ha habido ninguna carambola; han sido buenas defensas y buenas decisiones. Ha sido una secuencia lógica aunque haya habido un punto de suerte", señaló Scariolo.

El técnico italiano también quiso poner en valor la figura de Mario Hezonja, clave en el tramo final del encuentro: "Después de ejecutar hay que rematar y Mario ha estado tremendo. Ha tenido mucha frialdad y mucho acierto en los tiros finales".

Todo listo para el domingo

Con dos filosofías distintas pero el mismo hambre de gloria, Galbiati y Scariolo se verán las caras en un Roig Arena que promete ser una caldera para definir al nuevo campeón de España.

