MLB: Félix Hernández sigue a paso firme para el Salón de la Fama

En su segundo año en las papeletas al Salón de la Fama de Cooperstown, Félix Hernández ha recibido un respaldo importante por los votantes que lo podrían posicionar en un futuro cercano como nuevo inmortal en las Grandes Ligas.

Un total de 130 periodistas ya han hecho públicos sus votos para el Salón de la Fama de Las Mayores, lo que representa aproximadamente el 30 % del electorado, de acuerdo con datos compartidos por Ryan Thibodaux. A medida que avanza el proceso de votación, comienzan a perfilarse las tendencias entre los candidatos, generando expectativa sobre quiénes podrían alcanzar la inmortalidad del béisbol.

Hernández ha estado rozando el 60% de los votos después de un 32.3% de las boletas conocidas, siendo 131 de ellos conocidos y seis anónimos. El "Rey" presenta el 58.4% de los votos, solo superado por Chase Utley (66.4%), Andruw Jones (84.7%) y Carlos Beltrán (88.3), éstos dos últimos con oportunidades de ser exaltados al templo de los inmortales tras superar el 75% de las elecciones.

Félix Hernández con viento a favor para el Salón de la Fama 2027

El exlanzador venezolano suma 29 votos más en comparación con las papeletas 2024-25, una señal clara de crecimiento en su apoyo y de que su candidatura continúa ganando fuerza de cara al resultado final. En ese contexto, el valenciano podría reunir los requisitos y la cantidad de votos suficientes para ser inmortalizado en 2027, junto a Buster Posey, quien pareciera ser el gran favorito para la próxima clase de aspirantes.

Tomando en cuenta sus actuales registros en las boletos y algunos análisis, Hernández apunta a terminar su segundas votaciones entre el 45% y 55%, siendo un porcentaje que lo dejaría bien parado para las siguientes votaciones.