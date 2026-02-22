¿Favorito al trono? Los 3 pilares del Real Madrid para conquistar la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Sergio Scariolo ya está donde quería a un solo paso de levantar su trigésimo trofeo de Copa del Rey. Este domingo, el Roig Arena de Valencia será testigo de una final eléctrica ante el Kosner Baskonia, y el conjunto blanco llega con argumentos sólidos para reclamar la corona.

Tras una semifinal donde la "puntería y la fe" fueron las claves según su entrenador, el Madrid se presenta como el rival a batir. ¿Cuáles son las armas que lo hacen tan peligroso en esta gran final?

1. El factor "Supermario"

Si algo ha quedado claro en este torneo es que Mario Hezonja atraviesa un estado de gracia absoluto. El alero croata llega a la final tras ser el verdugo del Unicaja y el salvador en los momentos críticos de la semifinal. Su capacidad para anotar desde cualquier posición y su frialdad en los tiros finales le dan al Madrid una ventaja competitiva cuando el balón más quema.

2. La pizarra de Scariolo

El Madrid no solo gana por talento, sino por ejecución. Sergio Scariolo ha logrado que su equipo no pierda la compostura ni en los momentos de mayor asedio. La clave blanca será su defensa colectiva; si logran cerrar las líneas de pase y forzar al Baskonia al "barro" táctico, el Madrid tiene las de ganar gracias a su mayor profundidad de banquillo.

3. El peso de la historia

Jugar una final con Sergio Llull en cancha es jugar con una leyenda que se alimenta de estos escenarios. El capitán blanco llega tras batir récords históricos de minutos y puntos, y su sola presencia intimida. La experiencia de Llull, junto a la jerarquía de hombres como Facundo Campazzo y Edy Tavares, otorga al Madrid una madurez competitiva que suele ser determinante en las finales a partido único.

¡No te pierdas el duelo por la gloria! La Gran Final de la Copa del Rey de baloncesto la podrás disfrutar en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.