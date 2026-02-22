¿Desde cuándo el Real Madrid no pierde una final de la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Sergio Scariolo logró llegar a la Gran Final de la Copa del Rey. Este domingo el conjunto blanco se mide al Kosner Baskonia con la presión de volver a levantar el trofeo de su Majestad de España.

La última vez que el Real Madrid perdió una Final

A diferencia de otras épocas de dominio absoluto, el Madrid llega a esta final tras haber cedido el título en la edición de 2025.

En aquella ocasión, el Unicaja de Málaga dio la gran sorpresa al arrebatarle la corona al equipo merengue con una exhibición histórica que dejó al Madrid sin el trofeo. Esa derrota marcó un punto de inflexión para el equipo, que este año ha navegado con una mentalidad renovada bajo la dirección de Scariolo.

El desafío de los 30 títulos

Pese al tropiezo del año pasado, la historia reciente sigue favoreciendo a los blancos. El Real Madrid ha ganado 7 de las últimas 11 finales disputadas. Si logran vencer al Baskonia este domingo, alcanzarán la cifra redonda de 30 títulos de Copa del Rey, consolidándose como el máximo ganador histórico de la competición.

