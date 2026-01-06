El "Plan B" de lujo: Eugenio Suárez podría ser el nuevo referente de los Piratas

Suscríbete a nuestros canales

Los Piratas de Pittsburgh no han perdido el tiempo tras ver cómo su principal objetivo para la antesala, el japonés Kazuma Okamoto, se decantaba por los Toronto Blue Jays. La gerencia bucanera ha girado su atención de inmediato hacia un viejo conocido de la División Central: el veterano Eugenio Suárez.

Según informa Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette, Pittsburgh sigue muy de cerca al antesalista de 34 años, cuya potencia encajaría perfectamente en una alineación necesitada de un "limpia-bases" natural.

Un madero que intimida: 49 jonrones y una producción de élite

La temporada 2025 de Suárez fue, sencillamente, una declaración de intenciones. El venezolano igualó su mejor marca personal al despachar 49 cuadrangulares en una campaña dividida entre los Diamondbacks de Arizona y los Marineros de Seattle.

Más allá de los vuelacercas, su capacidad para remolcar carreras es lo que más seduce en las oficinas de los Piratas:

118 carreras impulsadas: Su marca el año pasado lo situó como el cuarto mejor de todas las Grandes Ligas.

Contraste interno: Para ponerlo en perspectiva, el líder de los Piratas en 2025 fue Bryan Reynolds con 73 remolcadas; Suárez habría superado esa cifra por un margen abismal de 45 carreras.

El perfil del jugador: Durabilidad sobre promedio

Es cierto que Eugenio Suárez no es un bateador de promedio alto y que su agresividad en el plato lo ha llevado a liderar su liga en ponches en tres ocasiones. Sin embargo, el "Bolibomba" aporta dos intangibles que Pittsburgh valora enormemente: potencia pura y durabilidad.

En una liga donde las lesiones suelen mermar a los equipos a mitad de temporada, Suárez ha demostrado ser un "caballo de hierro" capaz de estar en el lineup día tras día. Su llegada complementaría los movimientos realizados a principios de este invierno, cuando los Piratas adquirieron a los zurdos de poder Brandon Lowe y Ryan O'Hearn, buscando un equilibrio que castigue a los lanzadores derechos.

Reconstruyendo la peor ofensiva de la liga

La agresividad de los Piratas en este mercado invernal no es casualidad. En 2025, el equipo de la "Ciudad del Acero" fue la peor ofensiva de la MLB en carreras anotadas, una estadística que sepultó cualquier esperanza de competir a pesar de tener un cuerpo de lanzadores joven y talentoso.

Para revertir esta situación, la directiva ha estado sumamente ocupada incorporando piezas con perfiles distintos:

Velocidad y juventud: Con la llegada de Jake Mangum y Jhostynxon García.

Proyección: A través del prospecto Marco Luciano.

Poder probado: Con los mencionados Lowe, O'Hearn y el posible fichaje de Suárez.

Si Pittsburgh logra cerrar el trato con el venezolano, pasaría de tener una alineación inofensiva a una que cuenta con uno de los tríos de poder más interesantes de la Liga Nacional para 2026.