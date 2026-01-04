La estrella japonesa Kazuma Okamoto se une a los Blue Jays para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays han dado un golpe de autoridad en el mercado invernal al acordar un contrato de cuatro años con el talentoso infielder japonés Kazuma Okamoto, según informaron Jeff Passan de ESPN y Jon Heyman del New York Post.

El acuerdo se cerró por un total de 60 millones de dólares, lo que representa una inversión significativa para la organización canadiense. Según Mark Feinsand de MLB.com, el contrato incluye una bonificación por firma de 5 millones de dólares y, notablemente, no cuenta con cláusulas de rescisión (opt-outs), lo que asegura la permanencia del nipón en Toronto durante la vigencia total del pacto.

Un bate de élite que llega desde Japón

Okamoto fue una de las piezas más codiciadas en el sistema de "posteo" este invierno. A pesar de haberse perdido una parte importante de la campaña pasada debido a una lesión en el codo, sus números con los Gigantes de Yomiuri fueron devastadores: dejó una línea ofensiva de .327/.416/.598 con 15 cuadrangulares y 49 remolcadas en apenas 69 encuentros.

A sus 29 años, el derecho aporta una mezcla ideal de poder y disciplina en el plato. En sus 11 temporadas en la NPB (Liga Japonesa), acumuló 248 jonrones y mantuvo un envidiable control de la zona de strike, ponchándose solo 796 veces en casi 4,500 apariciones al bate. Defensivamente, aunque su posición natural es la tercera base, los Blue Jays valoran su capacidad para desempeñarse con solvencia en la inicial y, de ser necesario, en las esquinas de los jardines.

El impacto en la alineación de Toronto para 2026

La llegada de Okamoto, seis veces All-Star en Japón y héroe del Clásico Mundial de Béisbol 2023 tras castigar a Estados Unidos en la final, encaja perfectamente en los planes de los actuales campeones de la Liga Americana. Su incorporación busca blindar un orden al bate que ya luce temible.

Así se proyecta la alineación de los Blue Jays para la temporada 2026:

Un invierno agresivo para el equipo canadiense

Toronto no ha escatimado en recursos para mantenerse en la cima. Además de ganarle la puja por Okamoto a equipos como los Medias Rojas, Angelinos, Padres y Marineros, la gerencia ha fortalecido su cuerpo de lanzadores con las firmas de los abridores Dylan Cease y Cody Ponce, junto al experimentado relevista Tyler Rogers.

Con este movimiento, los Blue Jays dejan claro que su objetivo para 2026 no es solo defender su banderín, sino dar el paso definitivo hacia el título de la Serie Mundial.