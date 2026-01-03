MLB

MLB: Orlando Arcia vivirá su primera aventura en la Liga Americana en este 2026

El grandeliga venezolano espera recuperar su mejor versión y así ganarse un puesto dentro de su nueva organización

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 06:27 pm
Foto: Cortesía
La temporada 2026 de las Grandes Ligas verá a Orlando Arcia con un nuevo uniforme, el cuarto en su carrera luego de Cerveceros de Milwaukee, Bravos de Atlanta y Rockies de Colorado. Esta vez se mudará a la Liga Americana, donde defenderá a los Mellizos de Minnesota

Arcia, a empezar de cero

Según el periodista Chris Cotillo, la organización y el grandeliga venezolano llegaron a un acuerdo de Ligas Menores con invitación al Spring Training. Vale recordar que se trata de un pelotero veterano con 10 temporadas de experiencia sobre sus hombros, una adición que luce valiosa para el elenco de Minnesota.

Si bien en su momento fue considerado como un excelente campocorto defensivo en sus inicios, con el pasar de los años Orlando Arcia redujo su rendimiento a niveles pasables. Incluso, debido a su versatilidad terminó cubriendo casi todas las posiciones del infield, convirtiéndose así en un utility durante su última pasantía en 2025 en las Mayores.

Todo parece apuntar que los Mellizos apostarán esta venidera campaña por Brooks Lee en el campocorto, pero en caso de que presente inconvenientes, muy posiblemente utilizarán la veteranía del venezolano. Sin embargo, para ello necesitará demostrar un altísimo nivel en los entrenamientos primaverales que lo lleve a ganarse la confianza del staff técnico.

Números de Orlando Arcia en la temporada 2025 de la MLB

  • 76 juegos
  • 203 turnos al bate
  • 41 hits
  • 7 dobles
  • 1 triple
  • 3 jonrones
  • 13 carreras impulsadas
  • 13 carreras anotadas
  • .202 AVG
  • .238 OBP
  • .291 SLG
  • .529 OPS

 

