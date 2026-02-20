Copa del Rey Baloncesto

Así se jugará la jornada de este viernes 20 de la Copa del Rey de Baloncesto ¿Dónde verla?

¡La emoción del mejor baloncesto llega al imponente Roig Arena! Las ocho potencias de la Liga ACB se citan en Valencia para disputar el trono de la Copa del Rey de baloncesto, y si estás en Venezuela podrás vivir cada jugada en vivo, en exclusiva y totalmente gratis por Meridiano Televisión y Meridiano.net.

Jornada de la Copa del Rey viernes 20

Para los fanáticos en Venezuela, toda la acción se transmitirá en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, disponible de forma gratuita por señal abierta o vía streaming en meridiano.net/meridianotv, así como en HD por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

  • Viernes 20 de febrero: Baskonia vs La Laguna Tenerife / inicio 1:00 p.m. 
  • Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio 4:00 p.m. 

