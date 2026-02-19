Así lucen los peloteros de Yankees en su primer "Photo Day" con barba

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva es una de las más exigentes en la gran carpa en cuanto a la presencia de sus peloteros se refiere. No obstante, desde la temporada anterior decidieron hacer un importante cambio que le brinda más flexibilidad a sus talentos.

Se trata del uso de barba, un anuncio que se dio a conocer a finales de febrero del 2025 cuando ya habían llevado a cabo el "Media Day", lo que quiere decir que la sesión de fotos que tuvieron este jueves, es la primera de varios peloteros con contando con una barba vistiendo el uniforme de los "Mulos del Bronx".

¿Cuántos peloteros decidieron mantener la tradición?

A pesar de la posibilidad de tener la barba, igualmente varios jugadores optaron por mantener el estilo tradicional (sin barba) en este "Photo Day", como es el caso de: Aaron Judge, Jazz Chisholm Jr. y Max Fried.

Otro grupo, optó por dejarse unos vellos mínimos sin llamar tanto la atención, sin embargo, los que más dejaron crecer su barba, fueron: Jasson Domínguez, José Caballero, Paul Blackburn, Camilo Doval, Ryan McMahon, Austin Wells y Carlos Rodon. El venezolano Oswaldo Cabrera, se dejó la barba solamente en el área inferior de la barbilla.

¿Desde cuándo los Yankees tenían prohibido el uso de barba y cabello largo?

La política de la no barba es un patrón que siguen todos los jugadores que llegan a la novena neoyorquina desde 1973, incluso muchos cortaron su cabello y sus vellos en contra de su voluntad motivado a que era un requisito indispensable.

Aunque la política no ha considerado lo largo del cabello y el tipo de corte, la aplicación de la barba está siendo bien vista por buena parte de los peloteros del Bronx.