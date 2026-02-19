MLB: Los nombres que podría superar Germán Márquez en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador venezolano, Germán Márquez ha cerrado su ciclo histórico con los Rockies de Colorado para vestir el uniforme de los Padres de San Diego. Tras una década siendo el referente en la altura del Coors Field, el derecho llega a California con un objetivo doble: recuperar su nivel estelar tras la cirugía Tommy John y seguir escalando peldaños en la lista de los lanzadores venezolanos más ganadores de la historia.

Con 68 victorias en su registro personal, Márquez aterriza en el Petco Park con varios nombres en la mira. Su salida de Colorado no solo marca el fin de una era donde se convirtió en el líder histórico de ponches de esa franquicia, sino que abre un capítulo donde la consistencia será la clave para superar a leyendas del patio.

Los nombres a superar

En este momento, Germán Márquez se ubica en el puesto 14 de todos los tiempos entre los serpentineros nacidos en Venezuela. Sus 68 triunfos lo tienen nivelado con el zurdo Omar Daal, quien fuera una figura dominante en los años 90. Sin embargo, ahora con el respaldo ofensivo de los Padres y un parque mucho más amigable para los lanzadores como es el Petco Park, el camino hacia el Top 10 parece más despejado que nunca.

La meta inmediata para el nativo de San Félix es dejar atrás ese empate y comenzar a dar caza a los nombres que tiene por delante en una lista que lidera el "Rey" Félix Hernández con un total de 169.

La primera parada en California

El primer nombre en la lista de "objetivos" para Márquez en esta temporada 2026 es Carlos Silva. El derecho, recordado por su paso con los Mellizos de Minnesota, acumuló 70 victorias en su trayectoria por el Big Show.

A Márquez solo le bastan tres victorias para desplazar a Silva y reclamar el puesto 13 de por vida. Bajo la tutela del coach de pitcheo Rubén Niebla en San Diego, se espera que Germán pueda sumar esos lauros en el primer tercio de la campaña, marcando así su primer gran hito con su nueva organización.

El reto de alcanzar a Jhoulys Chacín

Un poco más arriba en el escalafón aparece un viejo conocido de la afición venezolana: Jhoulys Chacín. El marabino registró 85 victorias en las Mayores antes de finalizar su etapa como abridor a tiempo completo.

La distancia actual es de 17 triunfos. Aunque parece una cifra elevada para una sola zafra, la proyección de Márquez como parte de una rotación competitiva en San Diego le permite soñar con acercarse peligrosamente a esa marca entre 2026 y 2027. Superar a Chacín colocaría a Germán en la antesala del selecto grupo de venezolanos con 100 o más victorias en la Gran Carpa.