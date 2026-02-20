MLB

MLB: Así les fue a Salvador Pérez y a Maikel García en inicio de Spring Training

Salvy disparó primer cuadrangular

Por

Meridiano

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 06:16 pm
MLB: Así les fue a Salvador Pérez y a Maikel García en inicio de Spring Training
Foto: Cortesía
La Liga del Cactus subió el telón hoy en el Spring Training con el inicio de los juegos de pretemporada de cara a la zafra 2026 de las Grandes Ligas. Bajo el sol de Arizona, los Reales de Kansas City se midieron a los Rangers de Texas con presencia venezolana.

Salvador Pérez encendió rápido los motores al conectar su primer cuadrangular de la primavera. El capitán de los Reales de Kansas City, ligó de 3-2 incluyendo un doble, dos anotadas y dos empujadas antes de ser sustituido por Omar Hernández.

“El Barrendero”, Maikel García, por su parte, conectó un hit en tres turnos con una carrera anotada antes de ser reemplazado por su compatriota, Abraham Toro.  

La victoria parcial está siendo de los Reales 7-3 mientras se juega la parte baja de la octava entrada.

Viernes 20 de Febrero de 2026
