Aprendiz Félix Márquez con varias opciones para ganar el domingo

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes aprendices que ha llamado la atención de la afición hípica por su estilo de montas y responsabilidad, es el aprendiz Félix Márquez, quien ha comenzado el año con cinco triunfos en ocho fechas hasta los momentos.

La Rinconada: Entrevista al jockey aprendiz Félix Márquez

El primer compromiso de montas de Márquez para el domingo será en la tercera carrera con la yegua Princesa Crossover, ahora con el entrenador Riccardo D’Angelo, y con la cual viene de ganarla el pasado 16 de noviembre del año pasado, en esta oportunidad dijo de la yegua: “Atraviesa muy buenas condiciones, la conozco y con el favor de Dios estará decidiendo en la carrera”.

Luego, tendrá la responsabilidad de conducir al ejemplar Shakman, del cual dio a indicar lo siguiente. “Este caballo estrena caballeriza, y agradezco la oportunidad al entrenador (D’Angelo) y a su propietario por darme la confianza de montar a este ejemplar. Es un lote parejo, pero él vendrá corriendo mucho en los metros finales y no lo dejen fuera de sus combinaciones”.

“Después tengo el compromiso de la yegua Melania, la cual tuve la oportunidad de galoparla y atraviesa muy buenas condiciones, aparentemente el implemento Gríngola le cayó muy bien, es un lote parejo, ella corre muy bien en él, y estará decidiendo”.

“Continuó con la yegua Fantastic Shot, que corre seguido y si lo hacen así es porque se siente bien, ella ha hecho muy buenas carreras en este lote y estará haciendo una excelente carrera”. “La yegua Spring training tuve la oportunidad de montarla la semana pasada llegando segundo de la chilena Like a Stark, la cual es muy buena y de gran concepto. Si la corren seguida es porque se mantiene bien”.

“Cierro con la yegua Canela Time, la cual tuve la oportunidad de brisearla la semana pasada, atraviesa muy buenas condiciones, ayer la galope y está excelente, ahora vuelve a su lote de las cincoañeras, la vez pasada corrió con las cuatroañeras y con el favor de Dios, estará decidiendo la carrera”.