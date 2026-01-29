Félix Marquez: “Las oportunidades son para aprovecharlas y este domingo no será la excepción”

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de febrero, el óvalo de Coche se viste de gala para recibir una emocionante cartelera de diez competencias. El plato fuerte será el tradicional 5y6 nacional, que iniciará su acción en la quinta carrera de un programa que promete grandes emociones.

La Rinconada: Entrevista Meridiano Web Jinete Aprendiz

En el mundo del hipismo, las oportunidades están para aprovecharse, y el joven jinete Félix Márquez lo ha entendido a la perfección. Con dos victorias recientes que le han abierto las puertas del éxito, Márquez ha demostrado una rápida madurez sobre los estribos, convirtiéndose en un nombre a seguir durante este año.

En esta jornada de ajustes, Meridiano Web dijo presente en los entrenamientos. Abordamos a Márquez para que compartiera sus mejores impresiones y orientara a la fanaticada con sus compromisos más destacados para la quinta reunión de la temporada.

Desde la misma primera carrera, tu primera monta por intermedio de la yegua Canela Time del entrenador Fernando Parilli Tota.

-Esta yegua tuve la oportunidad de ajustarla, atraviesa muy buenas condiciones. De verdad que ella todas las correr bien y esperamos que realice una buena carrera.

Luego repites la monta del ejemplar Mahomes que en la anterior te llevo al recinto de ganadores.

-En esta prueba se ve llena de velocidad, efectivamente vengo de ganar con él. No puedo negar que todas las corre bien y estaré dando lo mejor de mí en esta nueva actuación.

Para el 5y6 nacional, el entrenador German Rojas te da la oportunidad para que montes al ejemplar Gerseb.

- Aunque no he tenido la oportunidad de galoparlo, su desempeño en cancha ha sido impecable. Es un ejemplar con excelentes condiciones que se ve favorecido por la distancia corta; gracias a su velocidad inicial, es una pieza obligatoria en cualquier combinación.

Datos Especiales: Félix Márquez Reunión 05 La Rinconada

En la quinta válida, una de las pruebas más pareja del 5y6 tiene la oportunidad de montar a la yegua Potenciada.

-Esta yegua tuve la oportunidad de correrla una vez, para este domingo ella anda en buenas condiciones y a pesar de lo pareja de la prueba. Si Dios quiere vamos alcanzar el triunfo.

Por último, en la sexta válida que todo aficionado quiere ganar tienes el compromiso con la yegua Rose Sensations que regresa luego de 77 días sin correr.

-Esta yegua atraviesa mu buenas condiciones, el sábado pasado tuve la oportunidad de brisearla y lo hizo muy pero muy bien. Respetando a sus rivales y en lote parejo pesamos que vamos a decidir con el favor de Dios.