La línea de Gaceta Hípica bajo la lupa: El ajuste estratégico que tu 5y6 necesita para ganar

Suscríbete a nuestros canales

El estruendo de los cascos sobre la arena y la emoción de la recta final confirman que el hipismo venezolano sigue en su curso.

Hoy, la cría de purasangres y la destreza de los jinetes criollos continúan en su elevado nivel de la competición, a fin de demostrar que el óvalo de Coche es el templo sagrado del deporte de los reyes.

Por esta razón la arena caraqueña presenta para el día domingo 1ro de febrero, su quinta reunión del primer meeting del año, con la cartelera de 10 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Dentro de la programación dominical será la jornada del 5y6 Nacional, por lo que, en la sexta carrera, segunda válida es reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de dos, tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros. Tendrá una nómina de 10 participantes que buscarán el premio especial adicional de 30.420 dólares.

Una de las competidoras inscritas para está válida es la norteamericana Etna’s Napper (número 4), con la monta del “Misil” Robert Capriles y bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, además, es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

La importada viene de lograr el día domingo 18 de enero, su primera victoria de este año en la primera válida de la segunda reunión, conducida por el aprendiz Oliver Medina. Logró crono de 73’’4 para el tiro de 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 28 de enero, la pupila Uzcátegui ajustó 20,4 33 (500MTS) (EP) 45,3 2P 58,1 4P 72/ 86,3// MUY COMODA Y BIEN publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas