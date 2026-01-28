La clave del éxito: Wladimir Sánchez asegura que el aumento de distancia favorece a sus presentados en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El preparador profesional Wladimir Sánchez concedió una entrevista exclusiva a Meridiano Web durante la mañana de este miércoles 28 de enero. Tras realizar un breve paréntesis en sus labores dentro del Hipódromo La Rinconada, el entrenador analizó el panorama de sus presentados para la reunión dominical.

Entrevista ganadora: Meridiano Web La Rinconada Carreras

Sánchez se muestra sumamente optimista ante los compromisos que asumirá su establo en el óvalo de Coche. Luego de supervisar los trabajos matutinos, fue enfático al asegurar que sus ejemplares constituyen un "candado" de plena confianza para la fanaticada.

El profesional subrayó que la condición física de sus piezas es óptima, pero dos de ellos pueden ser considerados como candidatos indescartables para decidir en el lote que le toca enfrentar.

Un gran saludo y agradecidos por concedernos esta entrevista. Usted comienza su participación en la octava carrera, cuarta válida, con dos ejemplares: Mufasa y Rafiki. ¿Qué nos puede comentar sobre las opciones de este par de cuatroañeros?

-Estos caballos vienen de correr juntos en su carrera anterior, donde tuvieron múltiples tropiezos ambos y fueron capaz de llegar relativamente cerca. Para este domingo ambos se encuentran muy bien y con 100 metros más estos ejemplares son indescartables en sus combinaciones.

Ejemplares Indescartables: Reunión 5 Entrenador Datos Hípicos

Luego la guerrera Salomé es parte de la nómina de la carrera de cierre en La Rinconada.

-Esta yegua todas las corre muy bien, la diferencia para esta oportunidad es que la carrera es compartida con yegua de cuatro años y que representa un poco de desventaja.

Si tiene oportunidad de incluirla en sus combinaciones como un posible batacazo, así se los recomiendo ya que prevalece un poco más las cuatroañeras y sobre todo las importadas.

Saludos finales

Si tiene oportunidad de incluirla en sus combinaciones como un posible batacazo, así se los recomiendo ya que prevalece un poco más las cuatroañeras y sobre todo las importadas.