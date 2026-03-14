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El Real Madrid golea y pone el foco en la Champions League

Los merengues se colocan a un punto de distancia del Barcelona, quien debe jugar ante el Sevilla

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Meridiano

Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 06:10 pm
El Real Madrid golea y pone el foco en la Champions League
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Ni las ausencias en la zaga ni la rotación previa a la Champions frenaron al Real Madrid. Los merengues cumplieron con creces en casa, venciendo 4-1 a un Elche que poco pudo hacer ante el vendaval de fútbol y pegada de los locales.

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Con este resultado, la "Casa Blanca" se sitúa a tan solo un punto de distancia del FC Barcelona, dejando la lucha por LaLiga al rojo vivo.

Potencia y talento joven

La victoria fue coral, con cuatro anotadores distintos que reflejan la variedad de recursos del equipo blanco. Antonio Rüdiger abrió el marcador tras un rebote en el área, mientras que, Fede Valverde se lució con un golazo para ir al descanso con 2-0 en el marcador.

Ya en la segunda parte, Dean Huijsen con un cabezazo y Arda Güler con un remate potente desde el centro del campo, sellaron la goleada. El canterano merengue, Manuel Ángel, descontó para el Elche con un autogol.

Tras este triunfo, la tabla de posiciones en España se aprieta de cara al tramo final, con el Barcelona con 67 puntos y el Madrid con 66 unidades.

A buscar el pase en Etihad

Con los deberes hechos en el campeonato doméstico, el Real Madrid cambia el chip de inmediato. La victoria sirve como el impulso anímico perfecto para afrontar el viaje a Inglaterra, donde se medirá al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Pese a la plaga de lesiones en defensa (Militao, Alaba, Carreras, Mendy y Asencio), la irrupción de Huijsen y el liderazgo de Rüdiger permitieron que la retaguardia no sufriera ante el Elche, permitiendo que el ataque brillara con libertad.

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