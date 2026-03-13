El Real Madrid suma un nuevo jugador a la enfermería

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha recibido un duro revés en un momento crítico de la temporada. Los peores presagios se confirmaron tras las pruebas médicas realizadas esta mañana en la Ciudad de Valdebebas.

Ferland Mendy sufre una lesión muscular, convirtiéndose en un nuevo dolor de cabeza para Álvaro Arbeloa de cara a los próximos compromisos clave de la Champions y de la Liga.

Parte médico oficial

El club emitió un comunicado detallando la situación del lateral francés luego de las molestias sufridas en el partido de ida de los octavos de final ante el Manchester City.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", explicaron.

Su baja llega en el peor momento posible, dejando un hueco difícil de llenar en la banda izquierda para los siguientes encuentros; sobretodo, porque Álvaro Carreras también está lesionado.

¿Apunta al derbi madrileño?

Aunque el panorama es complicado, el cuerpo técnico mantiene una pequeña luz de esperanza. El objetivo es que el francés pueda recuperarse a tiempo para el derbi contra el Atlético de Madrid el próximo fin de semana.

No obstante, al tratarse de una lesión en los isquiotibiales, los médicos advierten que no se correrá ningún riesgo innecesario que pueda derivar en una recaída a largo plazo.

Dicha situación obliga al técnico español a mover sus piezas. Las opciones sobre la mesa son colocar a Fran García (el último lateral izquierdo natural del primer equipo) o reubicar a Eduardo Camavinga a la banda.

Sin embargo, gracias a la confianza que tiene Arbeloa en la cantera, también podría darle la oportunidad a otro canterano (Valdepeñas, Aguado...) para cubrir la posición en la zaga.