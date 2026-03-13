Carlos Alcaraz se une a la perfección del 16-0

Suscríbete a nuestros canales

En el arranque de esta temporada 2026, Carlos Alcaraz ha logrado desbloquear un nivel de dominio que solo está reservado para las leyendas más grandes del deporte. Con su última victoria, el murciano ha alcanzado un balance de 16-0 en el inicio del año, una cifra mística que parece marcar el paso de antorcha definitivo en la élite del circuito ATP.

El club de los elegidos

Lo que hoy celebra el tenis español no es solo una racha de victorias; es la entrada de Alcaraz en una cronología de perfección que se repite, casi de forma poética, cada dos años en la última década.

2018 - Roger Federer: El "Maestro" suizo inició su campaña de forma impecable, demostrando que la edad era solo un número.

2020 - Novak Djokovic: El serbio impuso su ley de hierro desde enero, firmando un arranque que parecía invencible.

2022 - Rafael Nadal: En una de las regresiones más épicas de la historia, Rafa encadenó 16 triunfos seguidos, incluyendo su heroico título en Australia.

2024 - Jannik Sinner: El italiano dio el golpe sobre la mesa hace dos años.

2026 - Carlos Alcaraz: El joven maravilla completa el ciclo, igualando los arranques más dominantes de la era moderna.

El significado de la racha

Llegar a marzo sin conocer la derrota no es solo una cuestión de talento, sino de una preparación física y mental superior. Para Alcaraz, este 16-0 llega en un momento de madurez total. Si analizamos el patrón, cada jugador que logró este hito terminó la temporada peleando por el número uno del mundo o levantando múltiples trofeos de Grand Slam.

La pregunta que recorre el circuito es quién será capaz de frenar esta inercia. Federer, Djokovic y Nadal utilizaron estos inicios para cimentar sus legados; Sinner lo usó para confirmar su ascenso. Alcaraz, con este arranque perfecto, parece estar enviando un mensaje claro: el 2026 tiene un solo dueño.